Планы на неделю: «РОСТКИ», «Новая волна», 400-летие Челнов
Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем»
Фото: Реальное время
Предстоящая неделя будет богатой на события. Уже в понедельник в Казани стартует Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который соберет около 10 тыс. участников. Деловая повестка продолжится III Всероссийским форумом селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2026», на который приедет глава Минсельхоза России Оксана Лут. «Реальное время» проведет online-конференцию с Владимиром Бобылевым, главным редактором журнала «Нефть и капитал». Главным культурным событием станет Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2026», на который приедут все главные звезды отечественной эстрады, а спортивным — возвращение Мирлинда Даку в Казань в статусе игрока московского «Спартака», который проведет матч с «Рубином». А Набережные Челны с размахом отметят 400-летие.
Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем». На форуме ожидают порядка 10 тыс. участников. В программе запланировано около 70 сессий по 17 ключевым направлениям. Пленарное заседание будет посвящено подготовке кадров для развития торгово-экономических отношений России и Китая. Особое место в программе займет Международная выставка Russia-China Expo — масштабная экспозиция площадью 10 000 кв. м, посвященная актуальным направлениям торгово-экономического сотрудничества между Россией и КНР. О том, почему так важен этот форум, какие новшества ожидают участников и гостей события, где и в чем есть точки роста взаимных интересов, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала на онлайн-конференции «Реальному времени». Где: Казань, МВЦ «Казань Экспо». 16—19 августа. Когда: Научно-практическая конференция и выставка «PRO//Движение. Транспортные системы управления» Мероприятие объединит всех экспертов в области железнодорожного транспорта и станет коммуникационной площадкой для обсуждения современных тенденций и презентации новых технологических решений в области транспортных систем и организации их управления. Где: Нижний Новгород, Нижегородская ярмарка. 18—20 августа. Когда: Торжественное открытие здания Казанского государственного театра юного зрителя С весны 2025 года в здании проходила реставрация, на которую было потрачено около 1,4 млрд рублей. Планируется, что в открытии обновленного здания примет участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Где: Казань, ул. Островского, д. 10. 19 августа. Когда: Матч «Рубин» — «Спартак» Игра будет носить принципиальное значение — в Казань вернется Мирлинд Даку, но уже в статусе игрока москвичей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени». Где: Казань, «Ак Барс Арена». 19 августа. Когда: III Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2026» Форум станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и стратегических перспектив развития селекции и семеноводства в России. Центральным событием станет пленарное заседание, которое проведет министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. На нем обсудят ключевые вопросы государственной политики в сфере селекции и семеноводства. Где: Казань, Агробиотехнопарк, ТРК «Корстон» и ИТ-парк им. Башира Рамеева. 19—20 августа. Когда: 18-й Международный турнир по брейкингу и уличному искусству «Комбонейшн» В нем примут участие художники и диджеи из более чем 90 городов России, а также гости из Казахстана, Франции, Израиля, Германии, Тайваня и Японии. Ключевым событием станет попытка установления мирового рекорда, приуроченная к 40-летию развития брейкинга в Татарстане. В ночь с 19 на 20 августа на Центральном стадионе Казани 400 танцоров в возрасте от 8 до 50 лет одновременно исполнят десять непрерывных элементов windmill («геликов»). Где: Казань, парк «Урам», лофт «Фабрика Алафузова», Дворец единоборств «Ак Барс», Центральный стадион, КРК «Пирамида», школа брейкинга O.P. 19—23 августа Когда: Одним из главных вопросов обсуждения станет топливный кризис 2026 года: что стало причиной, насколько эффективными оказались меры стабилизации и есть ли риск повторения.
Эфир можно будет посмотреть на странице «Реального времени» в соцсети «ВКонтакте».
20 августа Когда: Столица Татарстана принимает конкурс второй год подряд. Открытие пройдет 20 августа, на нем выступят Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дима Билан, Анна Асти, Ани Лорак, Лариса Долина, Артур Пирожков, MOT, By Индия, Artik&Asti, Татьяна Куртукова и другие. Где: Казань, зал New Wave Hall возле «Ак Барс Арены». 20—26 августа. Когда: Праздник начнется с показательных выступлений спортсменов конноспортивной школы «Тулпар». Также в программе — театрализованное представление «Сила реки, сила земли, сила народа», выступления творческих коллективов города, музыкальная программа от диджея Цветкова. Приглашенными звездами станут заслуженный артист России и народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов, а также популярный певец Сергей Лазарев. Планируется приезд Рустама Минниханова. В конце прогремит салют. Где: Набережные Челны, майдан парка «Прибрежный». 21 августа. Когда: Международный этнический фестиваль «Крутушка» На площадке соберутся музыканты, фольклорно-этнографические коллективы, специалисты в области традиционной культуры разных народов России и мира. Древние напевы и инструменты, старинные костюмы, обряды позволяют соприкоснуться с ожившей историей. Также организаторы подготовят мастер-классы, ярмарку ремесленников, арт-проекты, художественные выставки, спектакли, презентации кинофильмов и анимации. Где: Казань, поселок Крутушка. 21—23 августа Когда: . II этап ХХIII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» На мероприятии примут предвыборную программу. Ожидается, что в нем примет участие почетный председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Где: Москва. 22 августа. Когда: Межрегиональный историко-культурный фестиваль «Соколка» Мероприятие будет посвящено ключевым эпохам от Средневековья до XX века. Будут представлены исторические лагеря, интерактивные площадки, техника Первой мировой и Гражданской, экскурсии, лектории и вечерняя сцена. Кульминацией станет масштабная реконструкция боя начала XX века «Каховский плацдарм».
Где: Верхний Услон, гора Соколка. 22—23 августа. Когда:
Дарья Пинегина
Общество Татарстан