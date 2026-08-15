Рустаму Минниханову представили нового епископа Чистопольской и Нижнекамской епархии Филарета
Ранее он возглавлял Скадовскую и Алешкинскую епархию
Глава Татарстанской митрополии, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл представил раису Татарстана Рустаму Минниханову нового епископа Чистопольской и Нижнекамской епархии Филарета. Это произошло во время поездки главы республики в Нижнекамск, сообщает его пресс-служба.
Ранее Филарет возглавлял Скадовскую и Алешкинскую епархию. В Чистопольскую и Нижнекамскую епархию его назначили 16 июля на заседании Священного синода Русской православной церкви.
Бывший епископ Чистопольской и Нижнекамской епархии Пахомий продолжит служение в Боровичской епархии Новгородской митрополии.
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