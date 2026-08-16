Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил на телеграмму Владимира Путина

Он пожелал президенту РФ крепкого здоровья и успехов в построении «могучей России»

Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил на поздравительную телеграмму президента России Владимира Путина по случаю 81-й годовщины освобождения страны от японской оккупации.

В сообщении, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), он подчеркнул «яркие подвиги» солдат Красной армии.

Ким Чен Ын заявил о гордости за отношения двух стран, основанные на истории совместной борьбы и традиции дружбы. По его словам, они создали надежную гарантию для светлого будущего двусторонних связей.

Северокорейский лидер выразил уверенность, что армия и народ России под руководством Путина будут защищать суверенитет и территориальную целостность страны. Он пожелал президенту РФ крепкого здоровья и успехов в построении «могучей России».

Ранее стало известно, что лидер Южной Кореи предложил начать переговоры о прекращении военного конфликта с КНДР.

Зульфат Шафигуллин