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Кобяков — о выступлении Путина на ВЭФ: «Будет много важных заявлений»

11:03, 15.08.2026

Восточный экономический форум пройдет 1—4 сентября во Владивостоке

Кобяков — о выступлении Путина на ВЭФ: «Будет много важных заявлений»
Фото: Динар Фатыхов

Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков призвал следить за выступлением Владимира Путина на пленарном заседании.

— Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу, — цитирует его ТАСС.

Восточный экономический форум пройдет 1—4 сентября во Владивостоке.

Денис Петров

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