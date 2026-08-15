Кобяков — о выступлении Путина на ВЭФ: «Будет много важных заявлений»
Восточный экономический форум пройдет 1—4 сентября во Владивостоке
Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков призвал следить за выступлением Владимира Путина на пленарном заседании.
— Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу, — цитирует его ТАСС.
Восточный экономический форум пройдет 1—4 сентября во Владивостоке.
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