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В Челнах задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на фельдшера

12:09, 06.09.2021
В Челнах задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на фельдшера
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на фельдшера. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).

По версии следствия, 4 сентября дочь подозреваемой, проживающей в 50-м комплексе Челнов, вызвала скорую помощь с жалобами на переломы ребер. Подозреваемая, будучи пьяной, стала выгонять медиков из квартиры и оскорблять их. После этого она побила 33-летнюю медработницу. В это время сотрудники скорой обратились в правоохранительные органы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)


Сейчас подозреваемую задержали. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по РТ Валерию Липскому предоставить доклад об обстоятельствах избиения фельдшера скорой помощи в Челнах.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан

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