В Челнах задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на фельдшера

В Набережных Челнах задержали 59-летнюю женщину, подозреваемую в нападении на фельдшера. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).

По версии следствия, 4 сентября дочь подозреваемой, проживающей в 50-м комплексе Челнов, вызвала скорую помощь с жалобами на переломы ребер. Подозреваемая, будучи пьяной, стала выгонять медиков из квартиры и оскорблять их. После этого она побила 33-летнюю медработницу. В это время сотрудники скорой обратились в правоохранительные органы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



Сейчас подозреваемую задержали. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.



Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по РТ Валерию Липскому предоставить доклад об обстоятельствах избиения фельдшера скорой помощи в Челнах.



Татьяна Леухина