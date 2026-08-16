Источник: «Рубин» предложил 220 млн рублей за игрока «Крыльев Советов»

Казанцы заинтересовались покупкой Сергея Бабкина

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» предложил 220 млн рублей за полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина. Об этом сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

Еще одним претендентом на Бабкина является «Локомотив», предложивший 200 млн рублей. При этом «Крылья Советов» рассчитывают получить за 23-летнего полузащитника 270 млн рублей.



Карпов уточняет, что в контракте футболиста, рассчитанного до 30 июня 2029 года, с самарским клубом указана сумма отступных в 300 млн рублей.

Бабкин перешел в «Крылья Советов» в сентябре 2023 года из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Рубина» Франк Артига выразил недовольство трансферной работой клуба.

Зульфат Шафигуллин