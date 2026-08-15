Новым послом России в Египте и полпредом при Лиге арабских государств стал Артур Люкманов

С ним уже встретился Рустам Минниханов

Президент Владимир Путин своими указами назначил Артура Люкманова послом России в Египте и российским полномочным представителем при Лиге арабских государств (ЛАГ) по совместительству.

С ним уже встретился раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщила пресс-служба главы республики.

Артур Люкманов с 2023 года занимал должности главы департамента международной информационной безопасности МИД России, а также спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в области информбезопасности.

До этого, с 2020 года, пост посла в Египте и полпреда при ЛАГ от России занимал Георгий Борисенко. 20 февраля он стал заместителем министра иностранных дел.

Денис Петров