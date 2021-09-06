«Слабо перекрыть въезд в город?»: в мэрии Казани назвали дату «освобождения» трафика на Мамадышском тракте

«Нам просыпаться в 4 утра, что ли?»

В Казани в понедельник с утра на Мамадышском тракте образовались пробки. Явление для этой дороги неудивительное, но в этот раз автовладельцы смогли прочувствовать на себе, какого побывать в «московской» пробке — людям пришлось стоять полтора часа. Движения практически не было — кто-то опоздал на работу.

Затор был связан с временным ограничением движения транспорта на участке Мамадышского тракта, от дома №28 до здания №20. Там проводят ремонтные работы с 3 сентября. После обеда движение до сих пор затруднено. Узнать, что чувствовали автовладельцы с утра, можно попробовать по комментариям, которые они оставили на картах.

— А потом нас отчитывают за опоздание. Нам просыпаться в 4 утра, что ли? — задает риторический вопрос водитель.

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В пробку попали и неместные.

— И часто в Казани такой абсурд? — поинтересовался пользователь.

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Кто-то подошел с юмором к проблеме.

— Слабо перекрыть утром в понедельник въезд в город? Да легко (дорожные рабочие города).

И отметим, что на 15.00 по-прежнему наблюдалось затруднение движения.

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Работы завершат 7 сентября

Люди в социальных сетях пытались понять, почему ремонт не сделали раньше, пока меньше людей ездили в город, школьники не ходили в школу и т.д. «Реальное время» обратилось с запросом в пресс-службу мэрии.

В Комитете внешнего благоустройства Казани сообщили, что летом 2021 года были обнаружены повреждения деформационного шва автодорожного моста через реку Ноксу — работы нельзя было переносить на более поздний срок. В срочном порядке была организована соответствующая работа.

Работы начали в пятницу для того, чтобы основная часть ремонта пришлась на выходные. В эти дни загруженность дороги наименьшая. Сегодня работы завершаются, а 7 сентября движение по мосту через реку Ноксу будет восстановлено в полном объеме, добавили в комитете.

Алексей Нечаев