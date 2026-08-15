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Центр СПИД сообщил о переезде на место бывшего тубдиспансера в Казани

11:44, 15.08.2026

Ранее он располагался на ул. Николая Ершова, д. 65

Центр СПИД сообщил о переезде на место бывшего тубдиспансера в Казани
Фото: Дарья Пинегина

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ (Центр СПИД) сообщил о переезде — теперь он будет располагаться на месте бывшего тубдиспансера по адресу Казань, ул. Шаляпина, 20.

Ранее он располагался на ул. Николая Ершова, д. 65.

Изначально предполагалось, что на месте бывшего тубдиспансера появится здание Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера. В апреле 2025-го проект получил положительное заключение.

Денис Петров

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