Центр СПИД сообщил о переезде на место бывшего тубдиспансера в Казани

Ранее он располагался на ул. Николая Ершова, д. 65

Фото: Дарья Пинегина

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ (Центр СПИД) сообщил о переезде — теперь он будет располагаться на месте бывшего тубдиспансера по адресу Казань, ул. Шаляпина, 20.

Ранее он располагался на ул. Николая Ершова, д. 65.

Изначально предполагалось, что на месте бывшего тубдиспансера появится здание Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера. В апреле 2025-го проект получил положительное заключение.



Денис Петров