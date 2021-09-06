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Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

17:31, 06.09.2021 1
Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо
Фото: ru.wikipedia.org/Georges Biard

Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

По его словам, Бельмондо скончался у себя дома в Париже. В последнее время актер чувствовал себя «очень уставшим», рассказал адвокат.

Славу Бельмондо принесла роль аморального поклонника Хамфри Богарта в фильме «На последнем дыхании». Он сыграл также в кинокартинах «Мужчина, который мне нравится», «Страх над городом», «Частный детектив» и другие.

Татьяна Демина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:34
    все жизнь на свои жил и жкх оплачивал и даже не заслуженный.(
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