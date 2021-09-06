Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

По его словам, Бельмондо скончался у себя дома в Париже. В последнее время актер чувствовал себя «очень уставшим», рассказал адвокат.

Славу Бельмондо принесла роль аморального поклонника Хамфри Богарта в фильме «На последнем дыхании». Он сыграл также в кинокартинах «Мужчина, который мне нравится», «Страх над городом», «Частный детектив» и другие.

Татьяна Демина