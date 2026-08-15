71% автолюбителей Татарстана раздражают медленные водители

Главными раздражающими факторами назвали неспешное движение в крайнем левом ряду при свободном правом и медленный старт на зеленый свет

Фото: Динар Фатыхов

Большинство автолюбителей в Татарстане (71%) заявили о недовольстве медленными водителями, следует из опроса почти 15 тысяч посетителей автомобильного сайта «Дром».

При этом 19% респондентов не испытывают раздражения, а 10% признались, что сами ездят медленно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В региональном разрезе сильнее всего неторопливых водителей недолюбливают на Дальнем Востоке и в Сибири (по 72%), а также на Урале (69%). В Приволжье уровень раздражения составил 64%. Максимальный показатель зафиксирован в Бурятии (75%), минимальный — в Челябинской (23%), Ростовской (21%) и Самарской (20%) областях.

В комментариях респонденты назвали главными раздражающими факторами неспешное движение в крайнем левом ряду при свободном правом и медленный старт на зеленый свет. Пользователи делят таких водителей на «новичков» и опытных участников движения, которые «так ничему и не научились», называя последних главной помехой на дороге.

Ранее стало известно, что аварийность в Татарстане с начала года снизилась, но выросло число погибших в ДТП.

Зульфат Шафигуллин