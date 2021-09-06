Роскомнадзор заблокировал в России сайт «Умное голосование» из-за связи с ФБК*

Роскомнадзор заблокировал в России сайт «Умное голосование» из-за связи с Фондом борьбы с коррупцией*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы запретил интернет-поисковикам Google и Yandex использовать в выдаче словосочетание «Умное голосование» в качестве ключевых слов. Yandex намерен обжаловать это решение.

«Умное голосование» — проект оппозиционера Алексея Навального, через которое политик рекомендовал сторонникам голосовать на выборах. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев утверждал, что одним из примеров вмешательства в парламентские выборы являются попытки внедрения «умного» голосования, «за которым стоят внешние силы и их иностранные агенты».



* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

Татьяна Демина