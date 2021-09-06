Каждый четвертый татарстанец считает, что на улицах городов было лучше до появления электросамокатов

Фото: Максим Платонов

Каждый третий опрошенный татарстанец оказался в ситуации, когда электросамокат угрожал его безопасности

Затруднения и неудобства в связи с присутствием на улицах электросамокатов испытывают 41,5% жителей городов Татарстана. А каждый четвертый татарстанец вообще считает, что до их массового появления в городах жизнь была лучше. Об этом говорится в исследовании агентства «ПромРейтинг», которое есть в распоряжении «Реального времени».

38,8% опрошенных жителей республики не испытывают затруднения из-за самокатов. Чаще всего этот вид транспорта вызывает недовольство слабого пола: неудобство испытывают 20,6% опрошенных женщин и 18,2% мужчин. Оказались равнодушны 44,3% мужчин и 33,6% женщин.

Если смотреть по возрастным категориям, то люди, катающиеся на самокатах, чаще всего возмущают пенсионеров (43,8%). Затруднения из-за этого вида транспорта возникают у 35,9% респондентов из числа молодых людей и у 39,9% из числа лиц среднего возраста.

Идею сервисов краткосрочной аренды электросамокатов положительно оценивают 29,3% респондентов, а негативно — 25,9%. Фото: Ринат Назметдинов

К счастью, половина татарстанцев (50,2%) не оказывались в ситуациях, когда человек на электросамокате угрожал их безопасности или безопасности близких. Но 27,3% опрошенных жителей республики сталкивались с подобными ситуациями, причем чаще всего это были люди среднего возраста (28%). Об угрозе электросамокатов рассказали 27,7% молодых людей и 24,2% пожилых.

Идею сервисов краткосрочной аренды электросамокатов положительно оценивают 29,3% респондентов, а негативно — 25,9% (11,5% ответили «скорее негативно», 14,4% — «негативно»). Позитивно к сервисам относятся 35,4% мужчин и 23,6% женщин. Также почти половина татарстанцев воспринимает электросамокат как средство для развлечения или отдыха (48,9% опрошенных, среди которых 41,2% мужчин и 37,5% женщин). 39,1% считают электросамокат транспортным средством.

По мнению жителей республики, в городах следует организовать отдельные зоны для передвижения на них, ограничить доступ к электросамокатам нетрезвым людям и лицам младше 18 лет, ввести ответственность для водителей этого транспортного средства, запретить передвигать на нем двум и более людям, запретить стихийные парковки самокатов (в особенности возле остановок), приравнять электросамокаты к мопедам.

Минувшим летом татарстанские врачи били тревогу из-за роста количества травм, полученных из-за электросамокатов. Фото: Максим Платонов

Как Татарстан переживал нашествие электросамокатов

В воскресенье МВД России сообщило, что в России за семь месяцев количество ДТП с участием электросамокатов возросло на 66%, а число погибших в них выросло в четыре раза. При этом Татарстан оказался на четвертом месте в списке регионов, где произошли аварии с ними. Таких в республике произошло 12. В тройку лидеров по подобным происшествиям попали Санкт-Петербург (58), Москва (55) и Краснодарский край (21).



Минувшим летом татарстанские врачи били тревогу из-за роста количества травм, полученных из-за электросамокатов. Главный травматолог Минздрава РТ, руководитель ГКБ №16 Владимир Беляков рассказывал, что среди наиболее тяжелых травм — переломы проксимального отдела бедра, позвоночника и черепно-мозговые травмы. Более того, с начала года по 19 августа ДРКБ республики приняла 168 детей, которые получили травмы при езде на самокате. В приемно-диагностическое отделение поступили 59 детей: на 14 из них наехали самокаты, 45 управляли сами. 11 детей, поступивших в ПДО ДРКБ, пришлось госпитализировать.



Из-за нашествия электросамокатчиков власти Казани приняли правила пользования этим видом транспорта. В 60 зонах столицы РТ установили ограничения скорости электросамокатов до 10—15 км/ч, ликвидировано 16 участков, где их парковка не соответствовала ПДД и правилам благоустройства Казани, на девяти участках дорожной сети установлен полный запрет их движения. Кроме того, в городе утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов. Правила для электросамокатчиков установили и власти Набережных Челнов.



Татьяна Леухина