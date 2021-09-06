В Гидрометцентре РТ заявили, что температурный фон в Татарстане сейчас характерен для конца сентября
Сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на Европейской территории России. В Татарстане под влиянием этого циклона отмечаются небольшие дожди и похолодание, сообщили в Гидрометцентре РТ.
В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Татарстане сохранится холодная и неустойчивая погода.
Во вторник местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ночью похолодает до 0... 5°, в воздухе и на почве местами заморозки до -2°. Днем ожидается до +10... 15 градусов.
В последующие дни, 8—10 сентября, на территории республики будет облачная с прояснениями погода, временами с дождем. Ночью температуры опустятся до +3… 10°, днем ожидается до +10… 17°. 9 сентября при прохождении атмосферного фронта ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15—20 м/с.
Профессор КФУ Юрий Переведенцев ранее заявлял, что до 11 сентября в Татарстане температурный фон будет значительно ниже климатического.Общество Татарстан
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