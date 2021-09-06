В Гидрометцентре РТ заявили, что температурный фон в Татарстане сейчас характерен для конца сентября

Сейчас обширный высотный циклон формирует погоду на Европейской территории России. В Татарстане под влиянием этого циклона отмечаются небольшие дожди и похолодание, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Татарстане сохранится холодная и неустойчивая погода.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ночью похолодает до 0... 5°, в воздухе и на почве местами заморозки до -2°. Днем ожидается до +10... 15 градусов.

В последующие дни, 8—10 сентября, на территории республики будет облачная с прояснениями погода, временами с дождем. Ночью температуры опустятся до +3… 10°, днем ожидается до +10… 17°. 9 сентября при прохождении атмосферного фронта ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15—20 м/с.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев ранее заявлял, что до 11 сентября в Татарстане температурный фон будет значительно ниже климатического.