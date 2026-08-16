Президент Южной Кореи предложил начать переговоры о прекращении войны с КНДР

В том числе по заморозке ядерной программы Пхеньяна

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал КНДР к прямым переговорам о завершении конфликта и заморозке ядерной программы Пхеньяна. Об этом сообщает южнокорейское издание «Рёнхап».

Выступая на церемонии по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, Ли Чжэ Мён предложил отложить взаимные угрозы и превратить «энергию вражды» в импульс для мирного сосуществования. По его словам, Сеул намерен заменить систему перемирия полноценным миром на полуострове.

В прошлом году попытки Сеула улучшить отношения с КНДР провалились: Пхеньян отказался вести диалог, обвинив власти Южной Кореи в стремлении объединить полуостров путем поглощения Северной Кореи.

Ранее Россия сменила посла страны в КНДР, назначив Андрея Подъёлышева, до этого работавшего в Нигерии.

Зульфат Шафигуллин