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«Рубин» назвал стартовый состав на игру с «Ростовом»

17:39, 15.08.2026

Матч начнется в 18:30 на «Ростов Арене»

«Рубин» назвал стартовый состав на игру с «Ростовом»
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» назвал стартовый состав на игру Российской Премьер-лиги с «Ростовом». Матч начнется в 18:30 на «Ростов Арене».

  • Вратарь: Евгений Ставер.
  • Защитники: Егор Тесленко, Дениль Мальдонадо, Игор Вуячич (капитан), Андерсон Арройо, Максим Игнатьев.
  • Полузащитники: Руслан Безруков, Угочукву Иву, Игнасио Сааведра (Начо), Велдин Ходжа.
  • Нападающий: Жак Сиве.

«Рубин» и «Ростов» после трех сыгранных туров набрали одинаковое количество очков — по четыре, команды делят места с 8-го по 10-е в турнирной таблице. Казанцы ранее обыграли «Акрон» (2:1), сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) и проиграли «Краснодару» (1:4). «Ростов» победил «Родину» (4:2), поделил очки с ЦСКА (0:0) и уступил «Оренбургу» (1:2).

Денис Петров

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