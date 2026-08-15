«Рубин» назвал стартовый состав на игру с «Ростовом»
Матч начнется в 18:30 на «Ростов Арене»
«Рубин» назвал стартовый состав на игру Российской Премьер-лиги с «Ростовом». Матч начнется в 18:30 на «Ростов Арене».
- Вратарь: Евгений Ставер.
- Защитники: Егор Тесленко, Дениль Мальдонадо, Игор Вуячич (капитан), Андерсон Арройо, Максим Игнатьев.
- Полузащитники: Руслан Безруков, Угочукву Иву, Игнасио Сааведра (Начо), Велдин Ходжа.
- Нападающий: Жак Сиве.
«Рубин» и «Ростов» после трех сыгранных туров набрали одинаковое количество очков — по четыре, команды делят места с 8-го по 10-е в турнирной таблице. Казанцы ранее обыграли «Акрон» (2:1), сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) и проиграли «Краснодару» (1:4). «Ростов» победил «Родину» (4:2), поделил очки с ЦСКА (0:0) и уступил «Оренбургу» (1:2).
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