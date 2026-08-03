Азат Зиганшин: «Синергия власти, бизнеса, граждан и науки ведет республику к экологическому успеху»

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана — о расчистке рек, рекультивации объектов накопленного вреда, о цифровизации и о том, какой будет республика через 10 лет

Фото: Роберт Салимов

В национальный проект «Экологическое благополучие» Татарстан уже включил расчистку Мелекески, на очереди — Челна и Нокса. В планах — рекультивация двух крупных объектов накопленного вреда в Нижнекамске и Нурлате. С 2027-го благодаря поддержке раиса Татарстана будут выделяться 500 млн рублей в год из республиканского бюджета на экологическое благополучие водных объектов. В Киргизии будет открыт «брат-близнец» научного центра «Снежный барс», построенный Татарстаном в Республике Алтай: программа сохранения ирбиса выходит на международный уровень. В Татарстане вслед за АСКЗА планируют внедрить устройства автоматического контроля качества воды в реках, а рядом с Минэкологии установят электронную панель с результатами замеров качества атмосферного воздуха. Об этом и о многом другом рассказал «Реальному времени» на своей онлайн-конференции министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Азат Зиганшин.

«Мелекеска — один из наших ключевых проектов»

— Как идет сегодня в Татарстане работа по нацпроекту «Экологическое благополучие», удается ли завершить все намеченные на 2026 год природоохранные инициативы? Татарстан вошел в проект на общую сумму почти 3 миллиарда рублей. Какие из этих восьми инициатив являются, по-вашему, самыми масштабными и значимыми для республики?

— Национальный проект «Экологическое благополучие» пришел на смену нацпроекту «Экология». В его рамках у нас есть три федеральных проекта: «Сохранение лесов», «Вода России» и «Экономика замкнутого цикла».

Всего до 2030 года мы, действительно, планируем восемь мероприятий почти на 3 миллиарда рублей, из которых 2,7 млрд — из федерального бюджета. Из ключевых направлений я бы отметил реабилитацию рек. В Набережных Челнах это Мелекеска, работу над которой мы продолжаем с прошлого года и в 2027-м планируем завершение. В 2027 году мы планируем начать новый проект на реке Челне, рассчитанный на два года. И, наконец, в 2028 году планируем начать один из самых крупных проектов — реабилитацию в Казани реки Ноксы протяженностью почти 28 км.

Не могу не отметить наш пилотный проект, который находится в центре внимания всей России, — рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений в Казани. В этом году планируем его завершить. В оборот будут введены порядка 140 гектаров площадей с учетом санитарно-защитной зоны. Качество жизни улучшится для 1,3 млн жителей Казани и прилегающих территорий. Это значимый, ключевой проект, который у нас ежедневно на контроле.

— Предлагаю поговорить подробнее о мероприятиях федерального проекта «Вода России» — в частности, более детально о расчистке и реабилитации Мелекески, Челны, Ноксы. Какие еще водоемы республики, по мнению министерства, нуждаются в первоочередном оздоровлении?

— Как я уже сказал, Мелекеска — один из наших ключевых проектов. Общая стоимость его составляет порядка 314 млн рублей, протяженность — более 3 км. С учетом населения Челнов и людей, живущих вблизи реки, это улучшит качество жизни всех жителей города.

Проект по реке Челне мы планируем начать в 2027 году. Его общая стоимость — порядка 134 млн рублей, протяженность — более 7 километров. С 2028 по 2030 год в Казани будет реализована расчистка русла Ноксы с притоками. Общая стоимость — порядка 800 млн рублей, расчистить планируется почти 28 километров.

Плюс к этому совместно с Академией наук РТ мы изучаем причины деградации озер. К 1 декабря ждем комиссионные рекомендации от коллег по озерам Ковалевскому, Архиерейскому, Травкино в Лаишевском районе и Лебяжьему в Набережных Челнах. Мы ожидаем, что в этих документах будут указаны причины деградации этих водоемов и даны соответствующие рекомендации.

Кроме того, сегодня у нас сформирован пул из 50 водных объектов, нуждающихся в улучшении экологического состояния. Общая сумма — порядка 2 млрд рублей. По ним уже подготовлена проектно-сметная документация, получены положительные заключения. Все они ждут своего часа, мы будем последовательно по ним работать, включать в мероприятия.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

«По федеральному проекту «Генеральная уборка» у нас два приоритетных объекта»

— Известен ли уже круг работ по национальному проекту на 2027 год? Какие еще объекты Татарстан хочет включить и каковы перспективы по ним?

— Я бы отметил федеральный проект «Генеральная уборка». По нему у нас два приоритетных объекта. Первый — объект негативного воздействия отходов Нижнекамского нефтехимкомбината. Это наследие советских времен. Общая площадь — порядка 15 гектаров, планируемая стоимость рекультивации — 2,5 млрд рублей. Индекс негативного воздействия по этому объекту составляет 6,7 балла по 10-балльной системе. Эта величина подчеркивает важность своевременного включения объекта в проект «Генеральная уборка» и начала его реализации со следующего года.

Еще один объект — полигон ТКО в Нурлате. Первоначально было заявлено порядка 10 гектаров, но сейчас мы вносим коррективы и рассматриваем возможность включить в федеральный проект рекультивацию около 15 гектаров. По 10-балльной шкале индекс негативного воздействия у него 4,7. Поэтому мы уделяем большое внимание тому, чтобы в ближайшее время включить этот полигон в федеральный проект и в максимально короткие сроки оздоровить территорию.

— Шансы на то, что эти проекты войдут в федеральное финансирование, высоки?

— Да, перспективы хорошие. Все, что необходимо сделать по этим объектам, мы выполняем в срок, сейчас уже подписано постановление правительства РТ о финансировании проектно-сметной документации, все идет в соответствии с дорожной картой.

— Помимо федеральных средств, в республике действует еще и собственная госпрограмма по охране окружающей среды. Какие направления в рамках этой программы являются приоритетными и как она дополняет федеральные проекты?

— Действительно, идет реализация государственной программы Республики Татарстан «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». В числе прочих в ней есть направления по экопросвещению, по защите гидротехнических сооружений плюс внутренняя республиканская программа «Вода России». По ней в течение 2025—2026 годов было проведено порядка 123 мероприятий на 1,6 млрд рублей. 1,4 млрд рублей из упомянутой суммы выделено на финансирование водохозяйственных комплексов — 59 мероприятий, которые находятся на особом контроле.

Из 23 мероприятий, которые уже выполнены, отмечу, что оздоровлены четыре водных объекта, пять гидротехнических сооружений, 14 участков русел рек расчищены — Сумка, Булатка, Киндерка, Казанка, Малая Шильна, Тойма, Юкачи… Все эти реки требуют нашего внимания!



Отдельно хочу отметить, что благодаря поддержке раиса Республики Татарстан с 2027 года на реализацию всех этих программ и мероприятий выделяется 500 млн рублей. Это даст нам возможность продолжать наши программы, реабилитировать и оздоравливать объекты, которые я назвал, а кроме того, начать с большей интенсивностью работать над теми 50 водными объектами из списка, о котором я уже упомянул.

Также упомяну очень значимый момент: наши муниципальные районы имеют в своем бюджете так называемые зеленые деньги, окрашенные. В 2025 году эта сумма составляла 527 млн рублей, а в 2026-м — уже 734 млн. Эти средства муниципалитет имеет право направить на экологические мероприятия. В том числе на разработку документации либо на реализацию той или иной программы. Либо, например, на покупку контейнеров для ТКО.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Экологические успехи республики основаны на взаимодействии и синергии власти, бизнеса, граждан и науки»

— Экологическое благополучие региона невозможно без конструктивного диалога с бизнесом. И бизнес Татарстана это каждый год доказывает, выводя республику в лидеры по вложениям предприятий в природоохранную деятельность. Каких результатов в этом ключе вы ждете от 2026 года? Может быть, можете упомянуть важные проекты, на которые стоит особенно обратить внимание?

— Работу с предприятиями я бы особенно отметил. Со словами благодарности хотел бы обратиться к нашим промышленникам. «Татнефть», «Татэнерго», ТАИФ, «Газпром трансгаз», ТАНЕКО, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», КАМАЗ — все это предприятия-флагманы и в экономическом, и в экологическом плане. Их постоянное стремление совершенствоваться во всех отношениях, включая экологическое благополучие, заслуживает глубокого уважения и слов благодарности. С 2017 года предприятия «уложили» в экологическую повестку 74 млрд рублей.

Только за последние несколько лет предприятия «Татнефти», «Газпрома», СИБУРа и ТАИФа вложили 33 млрд рублей. Это постоянное совершенствование не останавливается. Улавливание легких фракций углеводородов, очищение газов и производство серы без выбросов сероводорода в атмосферу, оснащение системами контроля выбросов, модернизация котлов, внедрение бездымных факельных систем, разработка новых экологичных двигателей — все эти проекты, безусловно, заслуживают огромного внимания и уважения.

Отдельно не могу не отметить наших партнеров — компанию «Татнефть», — которые организовали сбор и утилизацию отработанных шин. Сейчас это организовано уже в 35 районах республики. Наша цель — чтобы до конца года площадки этого проекта были организованы во всех районах. Все это делается на безвозмездной основе: они собирают шины, увозят к себе на производство и включают в экономику замкнутого цикла, чтобы в дальнейшем получать востребованную продукцию.

Два года назад я был удостоен чести представлять нашу республику и Казань на одной из площадок ООН — выступал там с докладом. Большое внимание вызвал тот факт, что экологические успехи республики и Казани основаны на взаимодействии и синергии власти, бизнеса, граждан и науки. Это те основополагающие киты, которые ведут республику к экологическому успеху. Безусловно, я понимаю, что в основе всего лежит экономика: при сильной экономике мы можем усиленно заниматься вопросами экологии, но тем не менее со словами благодарности я обращаюсь к нашим предприятиям, нашим партнерам, которые никогда не снимают с повестки дня вопросы экологического благополучия.

Хотел бы добавить, что практически каждый значимый проект в нашей республике имеет площадку для обсуждения. Это всевозможные советы: совет с промышленниками, научно-технические советы, совещания для того, чтобы услышать друг друга. Все это направлено на то, чтобы учитывать все заинтересованные мнения. Взаимопонимание и конструктив лежат в основе взаимодействия.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

«Предмет нашей гордости — система сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха»

— Одной из самых чувствительных тем для жителей крупных промышленных городов все еще остается качество атмосферного воздуха. Какие природоохранные мероприятия и технологии позволяют контролировать ситуацию и снижать выбросы?

— Прежде всего я отметил бы сокращение негативного воздействия на атмосферный воздух за последние 30 лет. По итогам 2025 года снижение выбросов загрязняющих веществ от всех источников (включая транспорт) в атмосферу составило практически 32%. Количество загрязненных сбросов в водные объекты сократилось более чем на 70%. При этом ВРП Татарстана вырос в 3,2 раза. То есть экономическое развитие и рост промышленного производства идет не в ущерб экологическому благополучию!

Расскажу о том, как мы контролируем качество воздуха. На балансе Министерства экологии работают 17 автоматических станций контроля загрязнения. С них мы непрерывно получаем данные по 32 показателям. Плюс к этому у нас есть шесть передвижных экологических лабораторий, которые курсируют по заданным маршрутам, по определенной схеме, и тоже снимают показания. Кроме того, у нас налажено взаимодействие с предприятиями, которые тоже имеют свои станции — так называемые локальные системы мониторинга, к которым у нас тоже есть доступ, их 14. Несложно подсчитать, что у нас в наличии 31 станция, все они в постоянном режиме передают данные на нашу мониторинговую платформу. Плюс у предприятий имеются четыре передвижные лаборатории. В течение года мы проводим примерно 4 млн замеров, а АСКЗА предприятий — 3 млн. Весь этот поток идет к нам на анализ. Вся информация собирается в специальной экологической системе мониторинга.

Один из наших пилотных проектов, предмет нашей гордости — системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, которые созданы для Нижнекамска, Казани и Елабуги. На основании Постановления правительства РТ №1116 и №126 для Казани и Нижнекамска используем систему для моделирования ситуации и делаем соответствующие прогнозные выводы. К примеру, когда предприятие хочет расширить свое производство либо тот или иной хозяйствующий субъект намеревается построить новое производство, уже на стадии согласования путем моделирования расчетов и анализа мы представляем свое заключение о тех или иных рисках, которые можно купировать на первом этапе.

Кроме того, для всех трех городов мы можем представить информацию, какой источник какой процент и удельный вес того или иного загрязнителя вносит в атмосферу. Обратный метод расчета позволяет нам выявить потенциальный источник загрязнения. Плюс к тому эта система моделирования позволяет нам в любой точке города (в том числе на границе санитарно-защитной зоны) смоделировать и получить информацию о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, необходимую для работы.

— Министерство продолжает курс на открытость своей работы?

— В усиление этой позиции мы сейчас планируем разместить отображение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ на электронном табло прямо в городе. Разместить его мы хотим рядом с нашим министерством, там, где стоит наша АСКЗА. Любой желающий сможет видеть ситуацию по всем измеряемым на этой станции показателям. Я считаю, это будет очередной шаг к нашей открытости и к взаимодействию с гражданским обществом.

предоставлено Минэкологии РТ

— Планируется ли такая же автоматизация контроля за состоянием водных объектов?

— Хотел бы проанонсировать, что сейчас мы прорабатываем мировой опыт в этом ключе. Реки тоже нуждаются и в опеке, и в контроле, и в заботе. Сейчас мы изучаем, где в мире используются буи, оснащенные аппаратурой, которые смогут в наших климатических условиях (с учетом наших зим) контролировать качество воды в автоматическом режиме. Нас интересуют в этой связи участки на реках на трансграничных территориях с другими субъектами РФ.

В этом направлении мы работаем, инициативу поддержал и раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов. Он поручил нам подготовить предложения на его рассмотрение, чтобы уже выбрать определенную методику, технологию, производителей и поставщиков этого оборудования.

«Возможности, которые открывают нам ИИ и беспилотные системы, — в центре внимания»

— Вас можно назвать технологичным министром. Не раз уже вы говорили о том, что необходима дальнейшая цифровизация отрасли и применение интеллектуальных технологий. Татарстан — уже один из лидеров в применении цифровых решений в экологии, и о многом вы уже рассказали. Как вы планируете развивать и продолжать эту работу?

— Наша цифровая платформа включает в себя три подсистемы: «Недра», «Экомониторинг» и «Надзор». «Недра» — подсистема, которая дает нам возможность взаимодействовать с лицензиатами недропользования. Из 323 лицензиатов на ОПИ 139 недропользователей уже зарегистрированы в этой системе, и у нас через нее с ними есть обратная связь. Мы можем заливать в платформу отчеты, документы, задавать вопросы и получать на них ответы. Чтобы получить какой-либо документ, теперь необязательно ехать к нам издалека: можно сделать все через электронную систему.

Что касается экомониторинга, то эта подсистема позволяет нам взаимодействовать со всеми источниками выбросов и в том числе делать проектные решения по тем или иным актуальным вопросам.

Благодаря подсистеме «Надзор» мы продолжаем работу по выявлению свалок, контролируем водоохранные зоны. Часто приходится прибегать и к надзорным мерам, чтобы навести порядок. Электронная платформа помогает ускорить эту работу: если раньше на оформление документов уходило от 4 дней, то теперь все это можно сделать за 1 день.

Все эти системы интегрированы в федеральные и республиканские программы и платформы. В качестве примера могу привести интеграцию с платформой судебных приставов, которая позволяет решать вопросы по взысканию уже наложенных штрафов. Все это позволяет усилить контроль.

На этом мы не останавливаемся. Возможности, которые открывают нам ИИ и беспилотные системы, — в центре внимания. Мы экспериментируем, и у нас уже есть положительный опыт. Например, посредством БПЛА мы обследуем прибрежные полосы водоемов, выявляем нарушения. С помощью ИИ хорошо видно, насколько тот или иной недропользователь работает в границах своего лицензионного участка, не выходит ли за них. Сейчас мы добавляем определенную нагрузку на искусственный интеллект, чтобы с помощью БПЛА можно было бы вычислять в том числе и объем добытых ОПИ, сопоставлять его с лицензионными условиями, смотреть, есть ли отклонения. И хотя бы в предварительном порядке высчитывать НДПИ, чтобы в дальнейшем иметь эти цифры в виду.

В дальнейшем все эти возможности ИИ мы будем дорабатывать вместе с нашими коллегами. Но это не заставит себя долго ждать и, думаю, будет внедрено в течение года.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Барсы и соколы: как республика работает над реинтродукцией и изучением редких видов

— Одним из самых ярких природоохранных проектов последних лет в республике стало возрождение волжской популяции сокола-балобана. Рассчитанная до 2036 года, программа уже приносит определенные результаты. С какими вызовами вы сталкиваетесь при реализации этого проекта, во всех отношениях уникального?

— Министерство экологии занимается проектом возрождения сокола-балобана с 2023 года, и на сегодняшний день в природу уже выпущено 49 птиц, из них 25 — в этом году. Для этого мы используем уже две площадки: на территории Камско-Устьинского района и на Саралинском участке Волжско-Камского государственного биосферного заповедника. Хотелось бы отметить труд наших коллег: это Казанский зооботсад, где наши молодые ученые провели уникальную работу, получив от двух пар птиц потомство. В этом году из 25 выпущенных птиц из питомника мы закупали только девять. Остальные вывелись в Казани, и это огромное достижение.

Проект реализуется при поддержке ГК «СИБУР», и в частности ПАО «Казаньоргсинтез», за что им тоже огромное спасибо; и наш фонд им. Щеповских тоже принимает активное участие. Программа в этом году получила юридическую основу: был разработан проект, согласованный и утвержденный раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. По ней мы до 2036 года рассчитываем получать минимум 20 птиц в год и выпускать их в естественную среду. Это программа-минимум, напомню.

Птицы, которых мы выпустили в этом году, не только окольцованы, но и снабжены GPS-трекерами, которые позволяют отслеживать траекторию и маршрут их движения. Главная сложность этого проекта заключается в том, чтобы выпущенные птенцы впоследствии возвращались к нам, в Татарстан, начали здесь гнездиться. Наши соколы разлетаются далеко: их фиксировали в Катаре, в Саудовской Аравии, в ОАЭ… Но недавно наши ученые подтвердили: две птицы, выпущенные в прошлом году, все-таки вернулись в Татарстан. Наша задача — чтобы к 2036 году минимум половина выпущенных птиц возвращалась к нам.

Кроме того, из последнего выводка два птенца остались в зооботсаду. Для этих птиц выбрана особая роль, они будут представлять Республику Татарстан на дипломатическом международном уровне. Готовим разрешительные документы для возможности передачи этих птиц в зоопарк одной из дружественных стран. Это нас объединит, ведь у птиц и у задач по сохранению биоразнообразия нет границ и геополитики.

предоставлено Минэкологии РТ



— Кроме возрождения популяции соколов, Татарстан ведет работу по сохранению популяции снежного барса. За пределами республики, на Алтае, по инициативе Рустама Минниханова создан научный центр «Снежный барс». Ряд предприятий республики уже подписали соглашения о проведении совместных научных программ на базе этого центра. В чем роль Татарстана в этом проекте и почему республике так важно в нем участвовать, ведь этот редкий хищник никогда не обитал на наших землях?

— Барс для нас, для нашего населения является своего рода «тотемным» животным. Он изображен у нас на гербе. Жизнь наших граждан многое связывает с ним даже на уровне названий — вспомните «Ак Барс». Нам эти проекты небезразличны, поэтому республика при непосредственном участии Рустама Нургалиевича [Минниханова] принимает активное участие в этой программе.

В Республике Алтай построен и уже практически введен в эксплуатацию центр по сохранению биоразнообразия «Снежный барс». Перед ним стоит задача научного и прикладного исследования барса, дальнейшего его размножения и реинтродукции в естественную среду. Проект этот поддерживают наши партнеры: в РТ создана автономная некоммерческая организация «Снежный барс», партнерами и учредителями которой являются Министерство экологии, СКП «Татнефть», Казанский федеральный университет, Академия наук Республики Татарстан, наши партнеры и друзья — фонд «Ирбис», который основал Али Муссаевич Узденов. Фонд предназначен для того, чтобы поддерживать и развивать эту работу. При поддержке наших партнеров — Группы ТАИФ, представленной «ТАИФ-НК АЗС», компаний «Татнефть», «Татспиртпром», «Нэфис Косметикс», ГК X5 RetailGroup — эти проекты развиваются. Благодаря этой поддержке уже есть лабораторное оснащение, все, что необходимо для научных целей.

Мы заключили договор с Институтом проблем экологии и эволюции РАН, с его руководителем Сергеем Найденко, который взял на себя ответственность подготовить комплексную научную программу по сохранению и размножению снежного барса. К 30 августа мы ждем эту программу. Она рассчитана до 2036 года: к этому моменту мы должны получить не менее 15 особей снежного барса и успешно реинтродуцировать их в естественную среду.

Ареал обитания барса — 12 стран. Эту программу мы рассчитываем вывести на международный уровень. Сейчас мы с коллегами из Республики Кыргызстан работаем над тем, чтобы к 31 августа открыть в Иссык-Кульском заповеднике на территории этой страны еще один центр — такой же, как в Республике Алтай, который будет заниматься аналогичными вопросами по кыргызстанской популяции ирбиса: генетико-молекулярной основой, созданием криобанка и т. д. Международное сотрудничество, думаю, принесет результаты.

— Насколько серьезна проблема с популяцией снежного барса в России?

— В России насчитывается порядка 90 особей. В Индии их 400, а в Китае речь идет о 5—7 тысячах особей. Так что нам есть над чем работать и куда стремиться.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

«Когда наши жители целыми семьями принимают участие в экологоориентированных акциях — это просто здорово»

— Экологическая повестка в Татарстане давно перестала быть уделом узких специалистов. Какие самые яркие проекты по экопросвещению вы выделили бы сегодня и насколько в 2026 году татарстанцы вовлечены в природоохранную деятельность?

— В апреле этого года в Набережных Челнах мы провели Всероссийский съезд «Вода России». Практически все субъекты РФ приняли в нем участие, 32 из них были представлены очно, из них 15 — на уровне министров экологии своих регионов. На следующий день мы с ними дали старт акции «Вода России» — всероссийскому субботнику по очистке берегов водоемов. Это было значимое, торжественное мероприятие. Мы гордимся тем, что Минприроды РФ выбрало дать старт всероссийской акции именно с территории Татарстана.

Отмечу и наше традиционное мероприятие — это «Эковесна». Когда наши жители целыми семьями принимают участие в экологоориентированных акциях — это просто здорово!

Активно развивается работа с детьми и молодежью. Организация «Юные натуралисты» насчитывает порядка 2 700 участников, которые активно вовлечены в экологическую повестку. Их количество ежедневно растет. Наше уникальное молодежное движение «Будет чисто» насчитывает более 11 тысяч человек. Более чем за 10 лет своей работы они провели порядка 8 тысяч мероприятий, направленных на экологическое просвещение. Это заслуживает отдельного уважения.

Не могу не отметить и татарстанское отделение Русского географического общества. Это энтузиасты, которые помогают нам. За последние несколько лет они на наших реках расчистили десятки завалов: люди на своем энтузиазме выезжают, физически работают, оздоравливают наши реки. Есть у нас с ними и планы на будущие проекты — о них я расскажу на нашей следующей встрече.

Мы с коллегами всегда настроены на тесные взаимоотношения с учебными, образовательными заведениями, начиная от детских садов и передавая эту эстафетную палочку в школы и далее в вузы. Мы плотно с ними работаем, и я верю, что это принесет определенный результат.

Вовлеченность граждан Татарстана в экологоохранную деятельность на сегодняшний день мы оцениваем примерно в 35% от всего населения. Это тот костяк граждан, которые сегодня неравнодушны к этим процессам.

— Какие самые сложные задачи вы ставите перед собой сегодня? Какие нерешенные проблемы будете решать, на чем сосредоточитесь в перспективе ближайших нескольких лет?

— Я реалист и исхожу из того, что сегодня наши программы — и федеральные, и республиканские — предоставляют нам уникальную возможность воспользоваться ими во благо нашей республики. Я имею в виду реабилитацию наших водоемов и проекты в рамках «Генеральной уборки». Поэтому первоочередная задача — воплотить в жизнь все те проекты, которые я озвучил, в установленные сроки, с надлежащим качеством, с полной долей ответственности. Чтобы хотя бы еще на один шаг, а лучше на два приблизиться к улучшению качества жизни нашего населения.

По республиканским программам у нас огромный фронт работы — я про это тоже уже говорил сегодня. Уверяю: и я сам лично, и коллектив нашего министерства, и наши партнеры, подрядные организации делают максимум для того, чтобы в сроки выполнить все эти программы.

Что касается будущего — я бы поставил такую задачу: ИИ — это большое подспорье, которым нужно воспользоваться. Посредством его мы можем и облегчить работу себе, и улучшить жизнь нашим гражданам. Развивать это направление, внедрять его в наши системы и в ежедневную рутинную работу, развивать цифровые платформы и программы по мониторингу — это я считаю важным. Это несомненно принесет результаты и поможет республике и стране в целом.

Роберт Салимов / realnoevremya.ru

«Моя мечта — иметь уникальные технологии для переработки»

— Напоследок предлагаю немного помечтать. Каким вы видите экологическое благополучие Татарстана через 10 лет? Какой будет наша республика?

— Мы говорили, что ВРП республики по итогам 2025 года составил 5,7 трлн рублей. Я верю, что через 10 лет этот экономический показатель вырастет в разы — и при этом негативное экологическое воздействие на наше общество продолжит тенденцию к снижению. Хотелось бы, чтобы наши дети и внуки отвечали на вопрос «Чем пахнет в промышленном городе?» фразой: «Ничем не пахнет — ветер чистый и свежий». Хотелось бы через 10 лет открыть любой кран в любом районе республики и спокойно выпить из-под него стакан воды, не боясь негативных воздействий.

Я верю, что вовлеченность в зеленую повестку наших граждан будет составлять не 35%, а вдвое выше. Мы сегодня принимаем много усилий, чтобы экологическое воспитание начиналось с детского сада. И верим, что наше подрастающее поколение через 10 лет не будет бояться каких-то административных взысканий, а тот же самый раздельный сбор отходов будет осуществляться естественным образом, без раздумий.

Кстати, напомню, что в рамках национальных целей до 2030 года перед нами стоит задача обеспечить 100%-ную сортировку твердых коммунальных отходов. 50% из них будут подлежать захоронению, 25% — вовлекаться во вторичный оборот. И это тоже одна из наших целей, которую надо выполнить. Для этого в Татарстане многое уже делается. В схемы территориального планирования включены пять будущих полигонов, которые будут оснащены самым современным оборудованием для сортировки. Моя мечта — иметь в том числе уникальные технологии (и мы их сейчас прорабатываем) для переработки. В качестве примера приведу технологию, при которой из «хвостов» твердых коммунальных отходов можно будет методом пиролиза получать востребованную продукцию. В идеале — чтобы при пиролизе можно было бы перерабатывать нефтешламы, осадки и получать из них материал для использования, к примеру, в дорожном строительстве или в других областях народного хозяйства.

Все это план на ближайшую перспективу, который мне очень хотелось бы претворить в жизнь.





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