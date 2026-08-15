Интерес татарстанцев к удаленной работе вырос почти вдвое за год

Несмотря на рост интереса со стороны работников, компании республики сокращают предложение дистанционного формата

За год интернет-трафик жителей Татарстана на сайты для поиска удаленного заработка и фриланса увеличился на 83%, а число резюме с запросом на дистанционный формат в июне — июле оказалось на 3% выше прошлогодних показателей. Об этом сообщили исследователи hh.ru.

Доля таких анкет составила 13% от общего объема соискателей. При этом посещаемость ресурсов для фрилансеров увеличивается на треть по понедельникам и вторникам. Основными пользователями стали мужчины 25—34 лет (41% аудитории).

На рынке штатного трудоустройства доминируют кандидаты 19—30 лет (58% «удаленных» резюме), летом заметно активизировались школьники и студенты 14—18 лет (рост новых анкет с 270—340 до 300—420 в месяц).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на рост интереса со стороны работников, компании республики сокращают предложение дистанционного формата. Летом доля удаленных вакансий упала до 7% против 10% годом ранее. Желаемый доход на «удаленке» составил 79,9 тыс. рублей, в офисе — 79,1 тыс. рублей.

В топ специализаций по доле резюме с пометкой об «удаленке» вошли менеджеры по продажам (7%), программисты (5%) и операторы кол-центров (3%). Исследование проводилось на основе данных о мобильном трафике и базе резюме за июнь — июль 2026 года.

Ранее стало известно, что больше половины жителей Татарстана предпочитают искать работу рядом с домом.

Зульфат Шафигуллин