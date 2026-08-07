От первого соцгорода до парков на крышах: как за век изменилась строительная отрасль Казани

К 70-летию Дня строителя — история становления татарстанской архитектуры и новые стандарты качества жилья

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

За сто лет Казань прошла путь от города с острой нехваткой жилья до одного из самых динамично развивающихся мегаполисов России. Строительная отрасль Татарстана менялась вместе со страной: эксперименты конструктивизма сменял сталинский ампир, на смену хрущевкам приходили микрорайоны 1970—1980-х, а в 1990-е наступила эра эклектики. Сегодня Казань — это полигон для смелых архитектурных решений и новых стандартов комфорта. О том, как строилась столица Татарстана на протяжении десятилетий и какой вклад в ее современный облик вносит ГК «СМУ-88», — в нашем материале, посвященном Дню строителя. Этот праздник отмечает в нынешнем году свое 70-летие, но в свою ретроспективу «Реальное время» решило включить столетний период.

1920-е: поиск новых форм в эпоху перемен

После Гражданской войны Казань остро нуждалась в жилье: в столицу Татарской АССР стекались переселенцы из деревень. 1920-е годы в архитектуре стали временем поиска новых технологических, функциональных и образных решений. Однако построили тогда сравнительно немного жилых домов. Жилищное строительство в республике развивалось медленнее, чем в Москве или Ленинграде, а региональные особенности в архитектуре еще только начинали проявляться.

Тем не менее именно в этот период закладывались основы нового градостроительного мышления. В 1928 году появился знаменитый Мергасовский дом, первая жилая многоэтажка города, подключенная к водопроводу.

В 1928 году появился знаменитый Мергасовский дом. скриншот с сайта pastvu.com

В 1928 году в Адмиралтейской слободе началось строительство Первого соцгорода — первого в Казани жилого комплекса в стиле советского конструктивизма, предполагающего комплексное развитие территории. Рядом с новыми заводами возводились 3—5-этажные дома, детские сады и учреждения социальной инфраструктуры. Этот квартал площадью 5,2 гектара сегодня признан объектом культурного наследия.

1930-е: развитие соцгородов и дома для специалистов

1930-е годы стали переломным моментом. Архитекторы с подачи руководства страны отказались от революционной «новой эстетики» и вернулись к традиционным, понятным формам. Государство поставило идеологическую задачу: не просто возвести квадратные метры, а создать новую среду социалистической жизни. Так в Казани появились сталинки — щедро декорированные под классическую архитектуру, ориентированные на максимальный комфорт. Характерная иллюстрация — дом валяльно-фетровой фабрики на улице Татарстан, 3/2. Построенный на берегу озера Кабан в 1934—1939 годах, он поражал размахом: коринфские колонны, балконы, паровое отопление, ванные комнаты. На первом этаже разместились магазины, детский сад, ясли и прачечная. В народе его прозвали «Татваленком», стоит и здравствует он и по сей день.

Дом валяльно-фетровой фабрики на улице Татарстан. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В 1930-е годы появился план застройки, предлагавший создать «новую Казань» на правом берегу Казанки с населением в 300 тысяч человек. План не приняли, но город начал стремительно децентрализовываться: жилье строили рядом с крупными предприятиями. У поселка Дербышки стали строить соцгород оптико-механического завода, а в поселке Юдино — соцгород железнодорожников.

В 1930-х началась знаковая стройка города — был заложен Соцгород в Казани, который теперь мы знаем как микрорайон в современном Авиастроительном районе. Строительство крупного узла авиапрома за деревней Караваево потребовало строительства множества жилых домов. Этот жилой массив начали создавать по комплексному единому плану соцгородов. Конечно, все это возникло здесь не сразу. Для начала, в 1935 году, территория этих заводов и будущего Соцгорода была включена в черту города. К 1937 году сюда шла линия трамвая, к 1938 году застроили часть первого квартала, в 1939-м заложили парк «Крылья Советов». С годами здесь вырастали школы, был разбит парк, построены стадион и Дворец культуры… Закончили застройку этого микрорайона только в шестидесятых.

К 1937 году в Соцгород шла линия трамвая, к 1938 году застроили часть первого квартала, в 1939-м заложили парк «Крылья Советов». скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

1940-е: война, эвакуация и послевоенное восстановление

В годы Великой Отечественной войны Казань стала одним из крупнейших центров эвакуации. Строительство практически замерло, но в 1940-е продолжали возводить типовые дома из красного кирпича без штукатурной отделки — характерный пример жилищного строительства того времени. Приток эвакуированных заводов в первой половине десятилетия потребовал быстрого строительства жилья барачного и простого каркасного типа. Так выросли, к примеру, Дербышки, которые приняли эвакуированный сюда Ленинградский оптико-механический завод, да и многих эвакуированных ленинградцев, которые остались в Казани жить.

Приток эвакуированных заводов в первой половине десятилетия потребовал быстрого строительства жилья барачного и простого каркасного типа. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

К концу десятилетия, в 1949 году, завершилось строительство Первого соцгорода, начатое еще в 1928-м. Этот долгострой стал символом преемственности: начатый в эпоху конструктивизма, он был достроен уже в послевоенные годы, когда архитектурные приоритеты страны кардинально изменились.

Еще один яркий пример строительства в конце 1940-х — жилые сталинки на пересечении Пушкина и Островского.

1950-е: от сталинского ампира к массовому жилью

В первой половине 1950-х в Казани преобладала малоэтажная многоквартирная застройка: двухэтажные дома на 8—18 квартир и трехэтажные объекты. Монументальный сталинский ампир с богатым декором переходил к типовому проектированию и к борьбе с излишествами. В это десятилетие еще был построен жилой дом на Пушкина, 5/43 — яркий образчик пятиэтажного сталинского ампира, или жилой дом Мелькомбината на Декабристов, 183 — высотка со шпилем, лепниной и даже балюстрадами.

Но в конце десятилетия началась эпоха, определившая облик тысяч советских городов, — массовое строительство хрущевок. Серия I-447 стала самой массовой серией кирпичных хрущевок, строившихся по всему СССР с конца 1950-х до середины 1960-х. Эти дома были призваны решить жилищную проблему — быстро и экономично. В отличие от щедро декорированных сталинок, хрущевки были лаконичны и функциональны. Как отмечал архитектор Марсель Искандаров, в 1960-х архитектура резко изменила направление: вышло постановление о борьбе с излишествами, и одним из постулатов стало экономное строительство, чтобы обеспечить благами как можно больше граждан.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первые такие дома появились на Декабристов, Восстания и Ленской. В дальнейшем новые жилые районы (ранние кварталы по улице Девятаева, будущие Горки) застраивались именно ими. Но пик популярности хрущевок придется на конец 1960-х — начало 1970-х, когда окончательно обветшают деревянные и каменные купеческие дома в центре Казани.

1960-е: микрорайоны и функционализм

В 1960-е годы Казань вступила в эру микрорайонной застройки. Появились первые жилые массивы, где дома возводились комплексно, с детскими садами, школами и магазинами. В качестве образца для массовой застройки была выбрана продукция французского комбината панельного домостроения.

Первые микрорайоны еще отличались стильностью и хорошим благоустройством. Минимальные габариты квартир компенсировались новой эстетикой и продуманной организацией придомовых территорий. В Казани хрущевки соседствовали со сталинским ампиром, создавая характерный для многих российских городов контраст.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако в это время начала быстро решаться проблема недостатка жилья в городе. Многие семьи узнали, что такое газовая плита на одну семью и отсутствие очереди в ванную и туалет. В те годы строили огромное количество жилья. Все было очень быстро: так, в 1981 году строители всего за три месяца возвели и сдали 80-квартирный дом в Ометьево. За 10 лет строители сдали более полутора миллионов «квадратов» жилья — и пусть это были хрущевки, но это было счастье для большинства новоселов.

1970-е: Горки, девятиэтажки и первые МЖК

1970-е годы стали временем масштабного жилищного строительства на новых территориях. К 1972 году население города выросло до 900 тысяч. Главным символом эпохи стал жилой район Горки — 14 микрорайонов многоэтажной застройки, появившихся в 1970—1990-х годах. Строительство здесь началось в середине 1970-х с пятиэтажных панельных хрущевок, а в конце десятилетия началась застройка девятиэтажными панельными домами.

Главным символом эпохи стал жилой район Горки — 14 микрорайонов многоэтажной застройки, появившихся в 1970—1990-х годах. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

В конце 1970-х в Казани завод ЭВМ начал реализацию уникального проекта — первого в СССР полномасштабного молодежного жилищного комплекса (МЖК). Это была попытка дать молодым специалистам возможность получить жилье при активном участии в его строительстве — идея, опередившая свое время.

1980-е: новые микрорайоны и первые признаки перемен

Во второй половине 1980-х началось строительство новых микрорайонов. Именно тогда был заложен жилой массив Азино (который делится на Азино-1 и Азино-2). До тех пор здесь были колхозные и частные поля поселка Вознесенское. Строили здесь в основном многоэтажные ленинградки. Транспорт сюда ходил плохо, эпизодически, а социальная инфраструктура развивалась не так быстро, как хотелось бы.

Активно начали застраиваться «Квартала» — массово формировались номерные кварталы с типовыми многоэтажными «панельками» на месте бывших болот и частного сектора, город «перетек» на другой берег Казанки.

На «Кварталах» массово формировались номерные кварталы с типовыми многоэтажными «панельками». скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

К концу десятилетия накопились проблемы ветхого жилья, доставшегося в наследство от дореволюционной, довоенной и послевоенной застройки. Именно в эти годы в Казани начала формироваться программа ликвидации ветхого жилья, которая станет одним из главных направлений градостроительной политики в 1990-е и 2000-е.

1990-е: эра эклектики и борьба с ветхим жильем

Распад СССР и переход к рыночной экономике кардинально изменили строительную отрасль. Архитектурный стиль жилищной застройки 1990-х — начала 2000-х эксперты характеризуют как эклектику: смешение различных направлений, когда в одном объекте объединялись модернистские решения и исторические детали. «Единой политики к реконструкции исторического центра не было, у каждого на столе возникал свой порядок организации фасадов», — вспоминал заслуженный архитектор России Герман Бакулин.

В 1991 году в Казани ввели в эксплуатацию 246 тысяч квадратных метров жилья. При этом активно шла программа ликвидации ветхого жилья: к 1999 году построили 89 многоэтажных домов общей площадью почти 572 тысячи квадратных метров. В 1990-е приступили к строительству Азино-1, а активнее всего работы развернулись после 1995 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

2000-е: рекордные темпы и комплексная застройка

Начало нового тысячелетия ознаменовалось беспрецедентными темпами строительства. Только за 1999 год в Казани сдали 537 тысяч квадратных метров жилья — таких показателей город не знал за всю историю. За четыре года реализации программы ликвидации ветхого жилья было сдано 15 тысяч квартир.

В 2005 году в районе нового конноспортивного комплекса началось строительство жилого комплекса «Казань XXI век» — одного из первых проектов в центральной части города, где все было сделано комплексно: школа, детские сады, поликлиники, детский досуговый центр. «Казань отказывается от точечной застройки, — заявляли тогда городские власти. — Будущее — за комплексной застройкой».

В 2006 году в Казани планировали построить 646 тысяч квадратных метров жилья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

2010-е: социальная ипотека и новые стандарты

В 2010-е годы активно развивалась программа социальной ипотеки: только в 2010 году в Казани по этой программе сдали 426,8 тысячи квадратных метров жилья — 7 090 квартир. Строились как девятиэтажные дома экономкласса, так и более комфортные объекты.

Однако десятилетие запомнилось и проблемами: в 2012 году в Казани начали сносить незаконно построенные многоквартирные дома, возведенные на землях, где разрешалось лишь индивидуальное строительство. Всего таких объектов насчитали 27. Это заставило власти и застройщиков более внимательно относиться к правовым аспектам строительства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

2020-е: эпоха качества и новых стандартов комфорта

Сегодняшний этап развития строительной отрасли Казани — это не просто возведение квадратных метров, а создание полноценной городской среды с продуманной архитектурой, благоустройством и инфраструктурой. Одним из ярких представителей этого нового подхода стала ГК «СМУ-88».

Работая на рынке Татарстана с 2016 года, компания за десять лет реализовала 14 проектов, сдала около 8 тысяч квартир, а новоселами стали более 17 тысяч человек. Общий объем сданного и строящегося жилья превышает 1 миллион квадратных метров. За сравнительно небольшой срок СМУ-88 заняло заметную долю регионального рынка и вошло в число значимых игроков строительной отрасли Татарстана.

Но главное — компания неоднократно выступала новатором в девелопменте региона. Уже в 2018 году во дворах ЖК IQ Dom впервые среди жилых комплексов Казани появились зарядные устройства для гаджетов. Сегодня подобные решения стали стандартом для проектов компании: скамейки с подогревом сидений, стабильный Wi‑Fi на территории двора, беспроводные зарядки, умные замки, станции для электромобилей.

В 2019 году ЖК «Малиновка» одним из первых в Казани перенес стандарты бизнес-класса в сегмент комфорт: холлы с дизайнерской мебелью и зонами отдыха на первых этажах вместо обычных подъездов, комнаты хранения и скоростные лифты. В 2020 году ЖК Skyline стал первым жилым комплексом в Татарстане с парком на крыше. В том же году компания первой в Татарстане внедрила подземные системы раздельного сбора мусора ECOLIFT.

Особого внимания заслуживает архитектурная выразительность проектов СМУ-88. В 2021 году ЖК Atlantis Deluxe стал первым жилым комплексом в Поволжье с динамической подсветкой фасада: 3,9 тысячи светильников формируют световые экраны по всей площади здания. Сегодня это одна из узнаваемых городских достопримечательностей.

В 2021 году ЖК Atlantis Deluxe стал первым жилым комплексом в Поволжье с динамической подсветкой фасада. предоставлено пресс-службой СМУ-88

В том же году фасад ЖК «Привилегия» украсил уникальный глазурованный кирпич ручной формовки голландского бренда St Joris и немецкий клинкер.

Важнейший градостроительный проект Казани последнего десятилетия — реновация территории возле речного порта под названием «Новая Портовая», начатая в 2022 году со строительства ЖК «Яналиф». Этот проект открывает казанцам выход к Волге, долгое время закрытый. В 2023 году компания инициировала цикл встреч с городскими сообществами для обсуждения развития новой территории — с участием историков, урбанистов, архитекторов, специалистов по туризму и культуре.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

СМУ-88 остается одним из немногих застройщиков, которые за свой счет благоустраивают территории рядом с жилыми комплексами. Рядом с ЖК Richmond появилась общедоступная прогулочная набережная протяженностью 450 метров на берегу Волги. При поддержке экологов КФУ проведена экореабилитация озера Марьино. Вблизи ЖК «Привилегия» реконструирован сквер.

В центре Казани компания установила бронзовую скульптуру «Яратам», посвященную первой любви, — сегодня это часть городской среды со своей легендой. На стене паркинга ЖК «Малиновка» появился самый длинный мурал в Казани — 183 метра, признанный лучшим арт-объектом города за пять лет. Трансформаторные подстанции в ЖК «Яратам» превратили в арт-объекты по эскизам учеников архитектурной школы.

В ЖК «Яратам» и «Крыловка парк» детские сады построены прямо на территории жилых комплексов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Компания вносит вклад и в социальную сферу: построены футбольное поле при школе-интернате для детей с ДЦП, спортивная площадка при школе №81, переданы участки под муниципальные детские сады, а в ЖК «Яратам» и «Крыловка парк» детские сады построены прямо на территории жилых комплексов. С 2024 года СМУ-88 — генеральный партнер Детской лиги Татарстана по триатлону. Компания активно занимается благотворительностью, с 2022 года оказывает помощь участникам СВО и их семьям.

Профессиональное сообщество высоко оценило надежность компании: три года подряд СМУ-88 признается «Надежным застройщиком России», награждено Золотым знаком за соблюдение прав участников долевого строительства. По данным единого ресурса застройщиков, СМУ-88 — один из лидеров ввода жилья за 2025 год, а его проекты входят в топ самых востребованных ЖК в Казани.

Вместо послесловия

За сто лет Казань прошла путь от экспериментальных домов конструктивизма до жилых комплексов с парками на крышах и архитектурной подсветкой. Менялись эпохи, стили и приоритеты. Но неизменным оставалось одно: стремление создавать пространства, в которых человеку будет комфортно жить, работать и отдыхать.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Сегодняшний этап развития отрасли — это не только количество квадратных метров, но и их качество. И такие компании, как СМУ-88, доказывают: современное жилье может быть не просто функциональным, но и красивым, технологичным и по-настоящему городским.

С Днем строителя, Казань!



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