КАМАЗ сообщил о разработке беспилотных автобусов

Беспилотные автобусы в рамках эксперимента могут появиться в том числе в Татарстане

Фото: Артем Гафаров

КАМАЗ сообщил о работах по созданию пассажирского транспорта с системой автоматизированного вождения. Их внедрение будет происходить поэтапно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

10 августа глава Минтранса РФ Андрей Никитин говорил, что беспилотные автобусы в режиме эксперимента могут появиться в Татарстане, а также в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее главный конструктор по инновационным автомобилям КАМАЗ Сергей Назаренко сообщил, что полностью беспилотные КАМАЗы планируется запустить к 2028 году.

Денис Петров