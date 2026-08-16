Казань обошла Москву по росту цен на вторичное жилье среди мегаполисов
По сравнению с июнем «вторичка» в Казани подорожала на 1,4% до 238,6 тыс. рублейза кв м.
Казань вошла в топ-5 рейтинга российских городов-миллионников по темпам роста цен на вторичное жилье. Подсчеты представили в «РБК Недвижимость».
По сравнению с июнем «вторичка» в Казани подорожала на 1,4%, до 238,6 тыс. рублей за кв м. По темпу роста цены столица Татарстана опередила в этом месяце Москву (1%).
Первое место в рейтинге занял Красноярск с показателем в 1,8% и 149,3 тыс. руб. за кв. м. В топ также вошли Екатеринбург (1,7%, до 168,7 тыс. руб.), Нижний Новгород (1,7%, до 186,4 тыс. руб.) и Челябинск (1,5%, до 124,2 тыс. руб.).
Ранее Казань оказалась в топ-5 городов РФ по дороговизне аренды жилья.
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