Медсестры и аудиторы вошли в топ-3 самых стабильных работников в России

Самые непостоянные — риелторы

Фото: Динар Фатыхов

Средняя продолжительность работы медсестер на одном месте достигла восьми лет, что стало абсолютным рекордом среди всех профессий. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

Второе место по постоянству заняли аудиторы (6,7 года), третье — квалифицированные рабочие (6,6 года).

В топ-5 самых стабильных сотрудников также вошли учителя (6,1 года) и менеджеры внешнеэкономической деятельности (6 лет). Следом расположились охранники (5,8 года), продавцы (5,5 года), фармацевты с провизорами (5,3 года), инженеры-энергетики (5,3 года) и журналисты (5,2 года).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самыми непостоянными оказались риелторы: они меняют работу в среднем каждые 1,6 года. Также часто увольняются бренд-менеджеры (1,9 года) и UI/UX-дизайнеры (2,3 года). Замыкают десятку специалистов с самой высокой текучестью кадров переводчики (2,4 года) и маркетологи (2,5 года).

Ранее Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу вакансий в медицинской сфере.

Зульфат Шафигуллин