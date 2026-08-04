Как биоэкономика меняет промышленность и качество жизни

В Татарстане обсудили интеграцию биотехнологий в производство, образование и социальную сферу

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

В Казани, Альметьевске и Азнакаевском районе завершилась четвертая практическая встреча торгово-промышленных палат ПФО. Ее участники — руководители региональных ТПП, предприниматели и эксперты — не просто говорили о биоэкономике, но и увидели, как она воплощается в реальных проектах. Главный герой повестки — «Татнефть», где биотехнологии стали не отдельным экспериментом, а стержнем комплексного развития, объединяющего добычу, переработку, науку, образование и заботу о территориях.

Новая логика развития: от потребления к благополучию

Биоэкономика в стратегии «Татнефти» — не «зеленая» надстройка, а системная перестройка подходов. Такую позицию обозначил заместитель директора по технологическому развитию «НПО ТН-Биотех» Айрат Шамсуллин на круглом столе в Казани: «Биоэкономика сегодня интегрирована в стратегию «Татнефти». Это не отдельное направление, а логика комплексного развития». Он пояснил, что компания опирается на индустриальный фундамент и кадровый потенциал, встраивая биорешения в действующие цепочки — от использования микроорганизмов для поиска нефти и защиты оборудования до проектов глубокой переработки зерна и производства кормового белка из природного газа.

Начальник Управления по работе с персоналом «Татнефти» Андрей Глазков придал этому еще более широкий смысл: «Татнефть» рассматривает биотехнологии как путь от экономики потребления к экономике благополучия. Он напомнил о создании совместной с АСИ «Лаборатории экономики благополучия» и подчеркнул, что компания сознательно инвестирует в социальную капитализацию, развивая персонализированную медицину и генетические паспорта.

Важным контекстом стало и то, что Татарстан в 2025 году первым в России утвердил региональную стратегию биоразвития до 2035 года. Документ охватывает шесть направлений — от здоровья человека до промышленных биотехнологий и биоэнергетики. А созданная в республике ОЭЗ «Зеленая Долина» уже сегодня объединяет биопроизводства с химическим синтезом, формируя замкнутые технологические циклы.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Технологии в действии: будущее уже наступает

Чтобы перейти от слов к делу, участники встречи отправились в Азнакаевский район — там компания строит модель устойчивого энергоэффективного поселения. В поселке Актюбинский гостям показали установку быстрого пиролиза древесины, которая за секунды превращает щепу в бионефть, биоуголь и пиролизный газ. Бионефть идет как низкоуглеродное сырье для нефтепереработки. Рядом — твердотопливная котельная на древесной щепе, дающая тепло и горячую воду жилым домам и соцобъектам, а зола возвращается в почву как удобрение.

Делегация также осмотрела энергоэффективные многоквартирные дома с интеллектуальным учетом и автоматизированным отоплением, а также АЗС «Татнефти», работающую от солнечных батарей, ветрогенератора и накопителей энергии. Вице-президент Пермской ТПП Елена Миронова, инженер-химик-технолог по образованию, призналась: «Этот день стал для меня настоящим открытием. Впечатляет, насколько глубоко здесь продумана вся система — от научных разработок до их практического применения. Но не менее важно, что параллельно компания реализует масштабные социальные проекты. Такое сочетание технологий и заботы о качестве жизни действительно вызывает восхищение».

Маршрут продолжился в селе Мальбагуш, где работает школьная лаборатория микроклонального размножения растений. Кроме того, участники поездки осмотрели самое высокое в России здание, напечатанное на 3D-принтере, — общественно-культурный центр «Мелля». Завершился выездной день в Высшей школе нефти Альметьевска, где гости увидели лаборатории «НПО ТН-Биотех» и Центр передовой инженерной школы ИТМО «Альмет Тех», готовящий кадры для высокотехнологичных направлений.

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

От локального успеха — к межрегиональному диалогу

Итоговый круглый стол на Фабрике креативных процессов в Альметьевске собрал представителей ТПП ПФО, руководства «Татнефти» и предпринимателей. Главный вопрос — как масштабировать накопленный опыт и превратить его в ориентир для других регионов. Директор Департамента территориального развития ТПП РТ Ринат Сабиров отметил: «Сегодня мы увидели множество проектов, реализованных «Татнефтью» и муниципалитетами. Важно обсудить, каким образом этот опыт можно масштабировать, чтобы лучшие практики Татарстана стали ориентиром для других регионов страны».

Айрат Шамсуллин добавил стратегическую перспективу: «Биотехнологии — один из элементов устойчивого будущего. Развивая биотех, мы создаем фундамент для дальнейшего роста экономики, промышленности и качества жизни. Это позволяет смотреть в будущее уверенно: мы можем продлить наш жизненный цикл и развиваться динамично».

Социальную составляющую раскрыла директор Благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова: «Наша задача — поддерживать инициативных людей и помогать территориям развиваться. Мы создаем условия, чтобы появлялись современные общественные пространства, благоустраивались населенные пункты, реализовывались культурные, образовательные и экологические проекты. Именно так формируется устойчивое будущее территорий».

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Отдельный интерес вызвала цифровая торгово-закупочная площадка «Татнефти» (18+), через которую сегодня проводят тендеры не только сама компания, но и ее дочерние общества, нефтесервисные предприятия и малые нефтяные фирмы. Представитель площадки Алина Радикова пояснила: «Наша площадка — это гораздо больше, чем электронная система проведения закупок. Это единая экосистема, где поставщики могут бесплатно зарегистрироваться, найти интересующие тендеры и участвовать в закупках. Мы стремимся сделать взаимодействие максимально простым и прозрачным. Кроме того, по сложным проектам проводятся онлайн-обсуждения технических требований с участием заказчиков, экспертов Компании и потенциальных поставщиков. Такой формат помогает находить наиболее эффективные решения и делает закупочный процесс открытым для бизнеса».

Участники сошлись во мнении, что такие цифровые инструменты расширяют предпринимательские возможности не только в Татарстане, но и далеко за его пределами. «Татнефть» сегодня демонстрирует целостную модель, в которой промышленность, наука, образование, экология и социальная ответственность переплетены в единую стратегию. Этот подход задает новые стандарты для всей страны — и именно в этом главный итог прошедшей встречи.

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