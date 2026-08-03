Премиальное жилье в Казани: тренды, критерии, покупатели в 2026 году

Каковы критерии премиальности квартир в казанских ЖК, кто их покупает и как меняют рынок федеральные игроки

Фото: Реальное время

Базовые критерии премиального жилья в Казани, судя по всему, мало изменились за минувшие 5 лет. Зато сильно поменялся портрет покупателя и способ покупки. От засилья алкомаркетов и ПВЗ на первых этажах премиальные ЖК надежно защищены ценой «квадрата», при этом они сильно меняют среду вокруг себя. Конкуренция между премиум-застройщиками базируется на образе жизни, который они предоставят покупателю. Но в процесс вмешиваются московские застройщики, которые приносят свои стандарты в Казань, которая и без того уже сильно избалована выдающимися решениями на этом рынке. Застройщики казанских ЖК классов премиум и бизнес обсудили реалии своего рынка на бизнес-бранче «Реального времени» и поговорили о различных аспектах конкуренции. Детали — в репортаже со встречи.



Локация и образ жизни определяют сегмент

По мнению генерального директора ГК «СМУ-88» Наиля Галеева, в границах Казани непремиального жилья уже не осталось.

— Все, что строится в городе (я не говорю о пригородах), относится к премиум— или к бизнес-классу. Покупатель очень требовательный. Когда мы приходим в другие регионы и описываем наши требования, нам с удивлением говорят: «Но это же уже бизнес-класс». А для Казани это уже в принципе минимальные требования, — рассуждает девелопер.

Поэтому конкурируют застройщики между собой на данный момент образом жизни и сервисом, который будет представлен жильцам после сдачи комплекса. Суть в деталях: услуги химчистки, шиномонтаж на собственном подземном паркинге, решение большинства других повседневных забот. Все это, по мнению Наиля Галеева, должна брать на себя управляющая компания, если речь идет о премиальном жилье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Именно поэтому одним из основных «продающих моментов» для премиального жилья, по мнению Лилии Кабировой, коммерческого директора СЗ «Тэкоресурс» (ЖК «Променад»), является наличие управляющей компании с историей и репутацией.

— Это очень важный вопрос сейчас, его задают и агенты, и покупатели. Отрицательный ответ может стать причиной отказа от покупки. И наоборот, наличие управляющей компании может стать сильным аргументом в выборе среди конкурентов — а конкуренция на рынке премиального жилья сейчас большая, классных проектов в Казани много, — рассказывает эксперт. — По-настоящему оценить премиальность жилья покупатель сможет после передачи ключей.

— Сервис — важная составляющая, — присоединяется Антонина Дарчинова, эксперт по недвижимости Казани. — У человека есть ожидания, что проживание в квартире, которая стоит таких денег, не будет вызывать никакого дискомфорта. Что ему не нужно будет постоянно обращаться в управляющую компанию и делить с соседями парковочные места. Покупатели не хотят заниматься обслуживанием своего дома — это база, которую им надо дать.

Идею о том, что премиальное жилье — это прежде всего образ жизни, поддерживает коммерческий директор девелоперской компании «Авторы» Елена Фаттахова. Она отмечает, что технические функции в разных проектах примерно одни и те же, но произошло смещение по вертикали: то, что раньше предлагали в жилье уровня бизнес, сейчас стало элементом квартир класса комфорт, а требования к комфорту перекочевали в эконом-сегмент.

— Помимо функций, сюда дополняются еще смыслы: произведения искусства, например. Людям это важно, потому что растет уровень стресса и информационного шума. Исходя из этого трансформируется понятие клубности дома, — рассуждает Елена Фаттахова. — Она подразумевает общение с единомышленниками, которые разделяют твои интересы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты упоминают в числе обязательных требований к премиальному жилью и высокие потолки — 3,5 метра и выше. Это даст возможность монтировать в квартире сложные технологические решения и коммуникации.

Многоквартирность премиальности не помеха и чем провинились курьеры

Лилия Кабирова обращает внимание на то, что возросли требования к безопасности на территории комплекса и к внутренней инфраструктуре. Речь не идет о больших спортзалах или детских комнатах внутри комплекса — напротив, люди стремятся к приватности и комфорту. Поэтому актуальны «секретные» сады и такая архитектура, которая изолирует жильцов от взглядов посторонних. Этим же продиктован один из вариантов критерия премиальности — небольшое количество квартир в жилом комплексе. По мнению Лилии Кабировой, не все хотят видеть в соседях сотни людей. Запрос на приватность в премиальных домах она считает ключевым.

Впрочем, этот тезис оказался спорным — на встрече присутствовали представители ЖК «Заря» и «Баркли Дан», которые строят премиальные многоквартирные проекты в сердце Казани. Директор по продажам и маркетингу СЗ «Заря» Айгюль Салахиева подтверждает: для премиального клиента важны спокойствие, тишина, безопасность, приватность. Поэтому для многоквартирного проекта остро встает вопрос распределения потоков и логистики всех действующих лиц.

— Задача — сделать так, чтобы резиденты не сталкивались с процессами обслуживания жилого комплекса: работой садовника, погрузкой мусора, уборкой лобби. Чтобы в подъездах и гранд-лобби не ходили курьеры, доставляющие продукты. Что делать, если наш резидент хочет, чтобы ему доставили его любимый горячий пирог из ресторана? Нужно это обеспечить, одновременно сделав так, чтобы курьеры-доставщики не передвигались по внутренней территории ЖК. Мы еще на уровне проекта спланировали эти «транспортные коридоры» — привлекли к этому международные консалтинговые компании, у которых уже есть такая экспертиза, — говорит Айгюль Салахиева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ленар Гильмутдинов, руководитель направления по развитию партнерской сети «Баркли Дан», считает, что за последние 5 лет рынок премиального жилья сменил формулировку с «просто дорого» на «дорого и функционально». Поэтому этот девелопер, который в свое время застраивал «золотую милю» Москвы — Хамовники и Остоженку, — тоже делает акцент на сценарии жизни, на инфраструктуру, внутреннее наполнение и, конечно, на сервис. В Казань девелопер переносит накопленную экспертизу управления премиальной недвижимостью, реализованную им в Москве.

— Основополагающая сложность, которую хотелось бы отметить, — ограниченность локаций под стройку в центре Казани, — говорит Ленар Гильмутдинов. — При этом надо обеспечить потребителю высокий уровень комфорта проживания. Наш флагманский проект в Казани будет состоять из трех жилых корпусов и коммерческой части. Жилую часть мы расписываем под разные сценарии жизни — от компактных деловых планировок до семейных резиденций и двухуровневых пентхаусов — стремимся предоставить разнообразие, поскольку это тоже сегодня один из немаловажных критериев для премиального жилья.

Следовать за пожеланиями покупателя или формировать для него новую реальность?

Делюс Сиразетдинов, руководитель ГК «Маяк», которая строит клубный дом «Ноты», размышляет: все сейчас стараются «называться» — номинально получать премиальный статус. Но, по его мнению, это делать необязательно:

— Нет ничего плохого в том, чтобы назваться домом бизнес-сегмента. Громкими словами мы можем разочаровать нашего клиента. Часто «элит» — это не про функциональность и не про роскошь. Возьмите известных, богатых людей, которые нередко ездят в обычных автомобилях, летают эконом-классом. У них философия жизни состоит в другом. Чтобы понять, что им нужно, надо с ними общаться или жить рядом с ними. С доставкой, на мой взгляд, важно не столько бороться, сколько грамотно встроить ее в сценарии жизни дома: это уже часть повседневности, от которой никуда не деться. А если дом суперэлитный — у этих людей, скорее всего, есть персональный повар. В премиальном сегменте важно не навязывать покупателю избыточные сценарии, а точно понимать его реальный образ жизни. Часто самый правильный путь — напрямую спросить будущего резидента, что для него действительно важно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чтобы подтвердить свои слова, Делюс Сиразетдинов приводит кейс из своего ЖК «Ноты»: покупатель попросил поднять потолок на 50 см, и теперь застройщик режет бетонную плиту, чтобы выполнить это пожелание. Идет перепроектирование. По мнению девелопера, именно в этом и заключается суть премиальности: в том, чтобы соответствовать желаниям покупателя.

С этой точкой зрения не согласилась Елена Фаттахова: она считает, что, если учитывать мнения всех и каждого, теряется концепция, размывается философия жилого комплекса. Поэтому, по ее мнению, девелопер должен предоставлять цельную идеологию жилого комплекса, а премиум-клиенты хотят получить новый опыт. Возможно, тот, с которым он раньше не сталкивался.

— Не все могут визуализировать, как они хотели бы жить в будущем. Но если продукт продуман и эмоционален — то когда человек с ним столкнется, он скажет «Вау! На таком уровне я раньше не жил, а теперь хочу!», — рассуждает топ-менеджер «Авторов».

Петр Войтко, коммерческий директор СК «Премия», которая построила несколько клубных домов в Казани и скоро начнет строительство на ул. Назарбаева, считает, что для каждого человека критерии премиум-, бизнес-класса и клубности свои.

— Мне нравится сравнивать девелопмент с рынком моды — каждый выбирает бренд себе по вкусу. Лично для меня премиум, клубность все-таки определяется локацией. Кроме того, соглашусь с тем, что для девелопера важно умение слышать и подстраиваться под покупателя в каких-то вопросах. Мы тоже пересматривали проект под запросы на объединение площадей, — рассуждает девелопер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один критерий премиальности предлагает Ольга Волчкова, директор по девелопменту СК «Грань» (ЖК «Литератор»).

— Наверное, премиальность — это история, которую житель готов написать и которую мы ему готовы предложить. Совпадение точек зрения и будет говорить об удачности подхода. И тоже соглашусь с необходимостью индивидуального подхода. Премиальный клиент требователен, и нужно соответствовать этим требованиям.

Цена квадрата стагнирует, но обещает продолжить рост

По мнению Елены Фаттаховой, явная тенденция премиум-класса состоит в том, что люди перебираются из коттеджных поселков в центр города. Это подчеркивает статус — как минимум стоимостью жилья, которая продиктована ценой на землю.

Коммерческий директор «Авторов» обращает внимание на разрыв в ценах: по ее данным, если эконом-, комфорт— и бизнес-класс сегодня продается в среднем по 235 тысяч рублей за квадратный метр, то средняя цена в сегменте не ниже 494 тысячи за «квадрат». Что, кроме земли, диктует такой ценник, объясняет Айгюль Салахиева на примере ЖК «Заря»: инженерный уровень реализации проектов, сложная архитектура — все это увеличивает и себестоимость строительства, и, как следствие, цену квадратного метра. Елена Фаттахова отмечает, что сегодня стоимость «квадрата» стагнирует, не растет так же быстро, как росла в 2024—2025 годах. Но, по мнению эксперта, рост продолжится, когда экономическая ситуация стабилизируется. По крайней мере, количество сделок неизменно — 15 сделок в месяц остаются устойчивой тенденцией в премиум-сегменте.

Эксперт в сфере недвижимости Антонина Дарчинова поделилась своей статистикой: в год в Казани продается 200 премиальных квартир — так что емкость рынка небольшая. При этом игроков много, они борются своим продуктом, ценой и финансовыми предложениями — все это имеет место во всех сегментах, и премиум не исключение. 42% всех этих продаж приходится на квартиры площадью 65—70 квадратных метров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Таким образом, снижается средняя востребованная площадь в этом сегменте. Следующий востребованный сегмент — так называемые евродвушки в районе 40 квадратных метров (32%). Получается, что 70% всех продаж приходится на небольшие форматы от 40 до 70 квадратов. В наименьшей степени востребованы студии, и небольшой процент приходится на большие форматы в районе 150 квадратных метров, — описывает картину рынка Антонина Дарчинова.

Также среди требований — панорамные окна и керамический кирпич. Кроме того, важен личный бренд собственника девелоперской компании — люди доверяют конкретным людям, и в премиум-сегменте это особенно выражено.



Федеральные застройщики «взбодрили» конкуренцию

Строительный рынок Казани долго был замкнут на местных девелоперов. Но сейчас приходят федеральные застройщики, и один из них — московский «Баркли» с проектом «Баркли Дан». Какие подходы он приносит нашему рынку? Ленар Гильмутдинов объясняет:

— У нашей корпорации многолетний опыт в строительстве премиальной недвижимости — мы представлены в основном в этом сегменте. В первую очередь, мы декларируем приватность и камерность проектов. Во-вторых, для премиальной недвижимости важна впечатляющая архитектура. К примеру, в «Баркли Дан» мы используем натуральный камень гохаре в облицовке фасада. В-третьих, важно сохранять культурный код территории, на которой возводится жилой комплекс (в нашем случае это Суконная слобода). В-четвертых, конечно, сервис — у нас в Москве наработан опыт работы с крупными управляющими компаниями, который мы планируем перенести и на казанский флагманский проект.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нотки патриотизма в это обсуждение добавил Наиль Галеев, который предложил честно признать: казанская недвижимость уже давно не проигрывает московской.

— Мы много спорим. Кто-то рассказывает про искусство, кто-то про доставку, кто-то про тишину и спокойствие — но все это работает, представляете? Клиент совершенно разный, и поэтому проекты разделены, каждый работает в своем ключе премиальности, и каждый находит свою целевую аудиторию, — рассуждает генеральный директор «СМУ-88».

Елена Фаттахова предлагает посмотреть на приход федеральных игроков на казанский рынок как на катализатор конкуренции. По ее мнению, они начинают влиять на систему, на маркетинг, на финансовые условия, на стоимость квалифицированных кадров в Казани.

— Так что они взбодрили рынок в Казани. Наверное, при этом есть риск прийти к унификации и шаблонным проектам, а в Казани свой культурный код, свое архитектурное наследие. Думаю, местные игроки могут чуть более эффективно монетизировать свою любовь к Казани, свое знание нюансов. Но я ждала федеральных игроков. Потому что они приведут в наш город больше клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга. У них своя база покупателей из столицы, которые придут за ними и будут покупать лоты в казанских проектах, — надеется топ-менеджер «Авторов».

Правда, Ленар Гильмутдинов отмечает, что большая часть покупателей резиденций в «Баркли Дан» — жители Казани. Но да, и столичные инвесторы тоже заходят в этот проект.

— Конечно, у коллег представлены очень сильные проекты. И на каждый найдется свой покупатель. Татарстан — сильная площадка, с точки зрения девелопмента. Я даже знаю девелоперов, которые приезжали сюда из других городов и принимали решение не строить здесь своих проектов по той причине, что в Татарстане уже сложился очень высокий стандарт, который могут выиграть только сильные игроки, — говорит Ленар Гильмутдинов.

Елена Стрюкова, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов Татарстана, согласна с Еленой Фаттаховой: рынок выигрывает, когда приходят федеральные игроки. И выигрывает, в первую очередь, потребитель. Елена Стрюкова отдельно отметила управляющие компании, которые приходят на рынок вместе с федеральными игроками.

— Много сегодня говорили про сервис. Я же считаю важным говорить не только про услуги, но и про ежедневную рутинную эксплуатацию, которую мы не замечаем, если она есть, но хорошо видим, если ее нет. Красиво строить уважаемые застройщики в Казани уже давно научились, и наши стандарты действительно высоки. Но очень важно, как девелопер будет эксплуатировать объект. Здорово, что и федералы, и местные игроки начинают привлекать экспертизу сторонних международных компаний, чтобы решать эти вопросы, — говорит эксперт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый жилой комплекс меняет жизнь всего района

Премиальные и бизнес-ЖК способны изменить жизнь всего района вокруг себя. Особенно если речь идет о комплексной застройке или реновации территории. Таков пример ГК «СМУ-88», который застраивает территорию Новой Портовой.

— На примере Москвы мы уже видели, сколько заброшенных промышленных территорий превратились в элитные локации. Коллеги из столицы смогли превратить проблему — дефицит свободной земли в черте города — в преимущество. В Казани, как и в любом другом крупном городе, ситуация похожая, свободных площадок здесь почти не осталось. По сути, это либо промзона на Родины, либо бывший промышленный порт, который мы сейчас застраиваем, — рассуждает Наиль Галеев. — Новая Портовая находится на границе исторического поселения, и это дает возможность строить высокие доминанты с хорошими видами, находясь, по сути, в 10 минутах от центра города.

Но у таких проектов есть и другая сторона: масштабная территория требует таких же масштабных вложений в сети и инфраструктуру. И эта нагрузка, как правило, ложится на плечи девелопера.

— Это непросто. Нужно построить все сети, благоустройство, школы, детские сады, и даже опорный пункт полиции. Это большие вложения. Поэтому окупаемость откидывается куда-то в конец, — рассуждает девелопер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Премиальные высотки, но уже в развитой локации центра Казани, строит и «Баркли». У этой корпорации уже есть опыт изменения среды в московских проектах. В Казани на улице Островского тотального перелома сценария не ожидается. Но кое-что изменится.

— Одна из наших главных задач — детский сад рядом с нами: на повестке сейчас либо его полная реконструкция, либо постройка нового садика. Все зависит от того, что решат власти города. Новым ядром притяжения на Островского послужит наш коммерческий корпус. В этой локации не хватает коммерческих площадей — эту лакуну мы и закроем, — рассказывает Ленар Гильмутдинов.

Свой опыт по преобразованию пространства вспоминает и Делюс Сиразетдинов — он в свое время внес большой вклад в развитие «Квартала Б», которым занимался именитый испанец Хосе Асебильо.

— Рядом с нашим офисом на Петербургской мы рассматривали возможность создания жилого квартала. На мой взгляд, здесь речь шла не о камерности и приватности, а, наоборот, о «движухе», которой должна была способствовать инфраструктура квартала. Мне кажется, там была нужна молодежная инфраструктура — как на Столбова, где когда-то был пустырь. А еще возьмите перекресток Щапова — Муштари, там ведь тоже была депрессивная территория. Выросли премиальные ЖК, и все зажило новой жизнью, — напоминает эксперт.



Елена Фаттахова рассуждает, что новые объекты притягивают новую культуру, новые форматы и новых людей, новый бизнес. В Казани к таким перспективным территориям она относит ту же Новую Портовую и Адмиралтейскую слободу. По ее мнению, Петербургская, возможно, станет «новой Столбова», потому что с появлением новых жилых комплексов премиум-класса поток естественным образом сместится.

— Аудитория, которая сюда придет, — новая, разная, но очевидно, что премиальные жилые комплексы будут пионерами, формирующими новое ядро города, — говорит девелопер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как сохранить «гений места»

Ольга Волчкова (СК «Грань») напоминает, что центр города — это история. У многих девелоперов, работающих на этой территории, есть обязательства по сохранению среды или воссозданию исторических объектов, которые оказываются окруженными новой застройкой.

— Например, у нас будут воссозданы два флигеля и восстановлен сад дома Околишникова — это будет общественная зона. Таким образом мы поддержим историю места. Историю центра надо сохранять, и мы как застройщики это позиционируем, — рассказывает девелопер.

Определенный исторический контекст «отыгрывают» и создатели ЖК «Заря».

— Кондитерская фабрика «Заря», которая ранее работала на этом месте, в памяти наших родителей всплывает тортами, которые покупали на свадьбы, конфетами «Птичье молоко». Кондитер ресторана «Вишня золотая» помогла нам воссоздать рецепт «Птичьего молока», кстати. Этот элемент для нас как для застройщика важен — мы стараемся сохранить эту ценность и передать ее покупателям, которые к нам приходят. Это не определяющий фактор при продаже, но способ идентифицировать, «заселить в себя» наш проект, — рассказывает Айгюль Салахиева.

Воссоздали историческую среду при строительстве клубного дома на ул. Бутлерова. СК «Премия» «отработала историю» улицы образца XIX века, и получилось так похоже, что не все проезжающие мимо могут предположить, что здесь находится новый жилой комплекс.

— Если говорить в принципе про точечную застройку на уже сформированной территории, среди зданий, построенных в 1960-х годах, то, конечно, время берет свое и территорию нужно обновлять. В этом месяце мы закончили работы по обновлению входных групп в школе №41. Где-то благоустраиваем участки, принадлежащие городу: сажаем деревья, делаем пешеходные улочки, — рассказывает Петр Войтко. — Стараемся не просто строить дома, а комплексно развивать территорию.

Исторический контекст территории учитывает и СМУ-88 во время строительства ЖК «Яналиф». Новая Портовая несет наследие Ново-Татарской слободы, и застройщик стремится бережно отнестись к ее культурному пласту. При проектировании фасада вдохновлялись башней Сююмбике и татарской национальной вышивкой, а названия улиц сохраняют топонимику территории и увековечивают ее знаковых деятелей.

Компания «Тэкоресурс» традиционно строит клубные дома с фасадами в историческом стиле. Такой подход помогает сохранить характер района и делает новую застройку естественной частью городской среды. В одном из проектов, как рассказывает Лилия Кабирова, был из современных материалов воссоздан деревянный дом, который когда-то находился на территории земельного участка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Важно обращать внимание и на то, что строят коллеги. Когда в одной локации появляется несколько клубных домов, это помогает всем совместно развивать целый район, повышать его престижность, привлекать трафик. Со временем и район становится более притягательным для будущих проектов, но и земля там становится дороже, — рассуждает Лилия Кабирова.

Коммерческие площади: кого поселить в премиуме

Кого поселить в коммерческие помещения премиальных и бизнес-ЖК? Какое наполнение первых этажей устроит взыскательных резидентов и в то же время обеспечит их повседневные потребности? На этот вопрос у всех разные мнения.

В проекте «Баркли Дан» под коммерческую недвижимость отведен отдельный корпус, в котором планируется разместить торговую галерею с точками стрит-ретейла, несколько ресторанов (один из них с выходом на террасу), офисные пространства. В качестве резидентов офисного кластера корпорация видит один из крупных банков.

— Мы хотим реализовать весь спектр услуг для резидента, чтобы, не выходя из комплекса, он мог закрыть свои потребности, — объясняет Ленар Гильмутдинов. — К разработке наполнения мы привлекли, по нашему московскому опыту, крупные международные консалтинговые компании, которые участвовали в разработке кластеров недвижимости для сегмента деловых людей. У нас есть понимание Москвы, но Казань — это совсем другой рынок. Поэтому проектирование шло в две итерации. На первой сформировалось примерное предположение, а на второй — его адаптация под Казань, Татарстан. Кроме того, мы приняли решение о продаже своей «коммерции» — сейчас с потенциальными покупателями ведутся переговоры в закрытом режиме.

В ЖК «Заря» коммерческих площадей будет немало — гастродворик и другие пространства, предназначенные для жителей и гостей города. Они выносятся на первую линию, чтобы сохранить приватность внутренних пространств. Компания оставляет коммерческие площади под своим управлением, хоть соблазн продать и велик. Сейчас разрабатывается концепция их заполнения.

— Мы понимаем, что после продажи мы никак не сможем повлиять на использование помещений. И никакие ограничения, которые мы прорабатывали при разработке проекта, не сработали бы, — констатирует Айгюль Салахиева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С таким подходом согласен Наиль Галеев. Он подчеркивает, что в премиальном сегменте состав коммерческих помещений напрямую влияет на репутацию и ликвидность всего проекта.

— Продать первые этажи и забыть о них — значит, нести риск для всего жилого комплекса. Случайный арендатор может обесценить среду, над которой девелопер работал несколько лет, — убежден застройщик.

Лилия Кабирова считает, что все зависит от масштабов дома, но покупатели квартир ждут, что они смогут завтракать в уютной кофейне или ужинать в небольшом ресторане, находящемся в этом же ЖК. А вот большие фитнес-центры для таких комплексов — не самый ожидаемый, по ее мнению, арендатор, потому что резидентам важна приватность. Люди высокого уровня дохода не хотят, чтобы их дом находился в центре активной городской жизни , а окна выходили на туристический трафик. Свои коммерческие помещения между тем СЗ «Тэкоресурс» продает. У компании уже сформировался собственный пул инвесторов, которые приобретают помещения в нескольких проектах. Это позволяет обеспечивать наполненность инфраструктуры и комфорт жителей домов.

— Плюс играет роль высокая цена на «квадрат» и отсутствие больших многоквартирных домов в локации — а значит, условный продуктовый супермаркет бюджетного сегмента здесь не получит коммерческую эффективность, ему просто нецелесообразно здесь селиться, — говорит эксперт.

Петр Войтко рассказывает, что в клубном доме на Бутлерова всю «коммерцию», кроме одного помещения, выкупили резиденты этого же дома. Они категоричны по поводу тех видов деятельности, которые готовы пустить в свой ЖК. Ресторана на территории они не хотят, продуктовых магазинов тоже, отказ получила и стоматологическая клиника. Девелопер видит там шоурумы, офисы компаний, салоны косметологии, йога-студию — бизнесы, которые соответствуют принципам компании.

Елена Фаттахова рассказывает, что «Авторы» пока на перепутье — решают, оставить коммерческие площади под своим управлением или продать:

— Какие бизнесы мы точно не хотим «селить» в своих клубных домах — это сетевые алкомаркеты (если речь не идет о хорошем винном магазине), ПВЗ маркетплейсов. Решающим моментом будет стоимость за квадратный метр — им будет просто нерентабельно заходить на эти площади. А вот гастрономическая тема приветствуется. В целом здесь идеально ложится в работу модель торгового центра, когда есть якорный арендатор с понятной функцией, который будет точкой притяжения для определенной аудитории. А дальше вокруг него выстроится наполнение, которое будет на этой аудитории вести свой бизнес. Это могут быть центр йоги, кафе, цветочный магазин и другие респектабельные бизнесы.

Ольга Волчкова рассказывает, что в проект ЖК «Литератор» нежилых помещений заложили немного — чтобы обеспечить приватность жителей. После ввода в эксплуатацию планируется их продать — но сначала позиционировать в определенном направлении.

— Мы очень надеемся, что туда зайдет бизнес какого-то эксклюзивного направления, дающий комплексу определенный положительный момент для жителей, — говорит Ольга Волчкова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А что говорят рестораторы? Директор ресторана «Вишня золотая» Айрат Садреев рассказывает, что сеть, которую он представляет, предпочитает работать только в историческом центре города, но в отдельно стоящих зданиях. Однако соседство премиальных жилых комплексов — одно из важных условий жизни ресторана, поскольку оно формирует устойчивый поток целевой аудитории.

Кто покупает квартиры в казанских премиальных ЖК?

Аудитория современного казанского премиум-ЖК — какая она сегодня в 2026 году?

Елена Фаттахова рассказывает, что за последние годы в портрете покупателя изменилось многое, начиная со способа покупки. 5 лет назад 69% покупателей пользовались ипотекой, сегодня их лишь 14%. Соответственно, доля тех, кто пользуется рассрочкой или вносит стопроцентную оплату, — сегодня 86%. Аналогичную картину описывают и другие девелоперы.

Меняется и социальный портрет будущего резидента: если в 2023 среди них было много IT-специалистов и руководителей высшего звена, относительно молодая аудитория, то теперь она стала старше. Средний возраст покупателя «Авторов на Петербургской», например, — 55 лет; в «Бутлерова, 18» — 40—50 лет; в «Променаде» и в «Нотах» — 45—60 лет. А вот «Заря» — место концентрации молодой аудитории: 35—40 лет. Многие покупают квартиры для себя, но силен тренд на «квартиры для выросших детей», и это тоже общий момент.

Ольга Волчкова отмечает, что в «Литераторах» нередко покупают квартиры жители домов рядом, которые предпочитают именно эту локацию. Кто-то хочет переехать сам, не меняя района проживания, а кто-то переселяет детей: чтобы они жили отдельно, но рядом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В «Баркли Дан» аудитория более разнообразна — в связи с тем, что девелопер предлагает большое разнообразие форматов. Поэтому покупают здесь и «пиджачные» однокомнатные квартиры для временного собственного пребывания, и семейные резиденции. Пентхаусы на верхних этажах и квартиры с террасами, по наблюдениям Ленара Гильмутдинова, покупают в основном клиенты помоложе. Самый молодой покупатель на сегодняшний день — 32-летний бизнесмен из Москвы, который приобрел четырехкомнатную квартиру евро-формата. Есть кейс, когда семья купила на одном этаже двухкомнатную квартиру для себя и две однокомнатных — для дочери и для сына. Есть и категория 45+ — она концентрируется в низкоэтажном корпусе.

По площади примерно у всех присутствующих лидируют запросы на просторные форматы, а продажи студий не так активны, как в 2023 году. Эксперты рынка считают, что это связано с окончанием активной фазы быстрого инвестирования в недвижимость, когда можно было получить двукратный рост цены за два года. Теперь люди предпочитают покупать недвижимость для себя, для детей или для диверсификации своего инвестиционного портфеля «в долгую» — на 5—7 лет. И на это, в свою очередь, ориентируются современные девелоперы.

