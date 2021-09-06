Недострой в ЖК «Мелодия» оценили в 326 миллионов, а его завершение — в 147 миллионов

Фото: Дарья Пинегина

Стоимость завершения строительства — 147,2 млн рублей

Недостроенный проблемный дом ЖК «Мелодия» со встроенными детским садом и магазином по улице Габишева в Казани по состоянию на 1 августа оценили в 326,8 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Земельный участок под домом стоит еще 38,8 миллиона рублей. Оба объекта принадлежат застройщику ООО «ПИК+», который был признан банкротом в апреле этого года.

Оценка рыночной стоимости долгостроя и земельного участка проводилась 1 августа, но отчет был опубликован только в начале сентября.

18-этажный дом с общей площадью квартир в 7,8 тысячи квадратных метров пока не поставлен на кадастровый учет. Степень готовности неизвестна, однако, по данным Фонда поддержки обманутых дольщиков Татарстана, стоимость завершения строительства составляет 147,23 миллиона рублей.

18-этажный дом с общей площадью квартир в 7,8 тысячи квадратных метров пока не поставлен на кадастровый учет

Что касается участка, то его площадь составляет почти 6 тысяч квадратных метров. В отличие от дома, который находится у «ПИК+» в собственности, участок является арендным, а его кадастровая стоимость составляет 69 миллионов рублей — то есть почти в два раза больше оценочной.



Дом хотят сдать в 2022 году

Казанский застройщик «ПИК+», которого все постоянно путают с крупнейшим девелопером России из Москвы «ПИК СЗ», был зарегистрирован в 2012 году.

Учредителями компании являются Артем Исламов и Марат Саттаров, которым принадлежит по 50%. Последний еще являлся и гендиректором — до момента банкротства компании. Летом 2020-го правительство РТ обратилось в ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» для того, чтобы инициировать процедуру банкротства ООО «ПИК+». В августе того же года фонд обратился в Арбитражный суд республики с соответствующим заявлением. Иск удовлетворили в апреле 2021 года.

Сдать ЖК «Мелодия» должны были еще в IV квартале 2017 года, но сроки все время переносились

Сдать ЖК «Мелодия» должны были еще в IV квартале 2017 года, но сроки все время переносились. В итоге 170 дольщиков остались без квартир. Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин в начале августа сообщал, что ориентировочно дом в ЖК «Мелодия» сдадут в 2022 году. Руководитель Фонда поддержки дольщиков РТ Иван Новиков назвал более точный срок — второй квартал 2022-го. Дом будет сдан с подземной автостоянкой.

— Ожидаем, что в сентябре состоится заседание наблюдательного совета федерального фонда, на котором будет принято решение о целесообразности завершения строительства дома. Работы возобновятся после передачи прав застройщика Фонду Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства, — добавил Новиков.

На данный момент ЖК «Мелодия» находится в высокой степени готовности. По словам корреспондента «Реального времени», побывавшего на месте, строителей слышно только на первом этаже, где нет фасада.

Что касается внешнего вида дома, то на верхних этажах нет облицовочной плитки, а там, где она была, местами уже обвалилась.

Дарья Пинегина, фото автора