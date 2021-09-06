Строители уложили последнюю трубу «Северного потока — 2»

Фото: скриншот / nord-stream2

Строители уложили последнюю трубу второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Фото: gazprom.ru

На следующем этапе они состыкуют немецкую и датскую секции трубы. После этого начнутся пусконаладочные работы. Газопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца года, передает «РИА Новости».

В конце августа президент России Владимир Путин сообщал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. По его данным, по морю осталось проложить пятнадцать километров труб. В конце июля оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что на сегодняшний день «Северный поток — 2» завершен на 99%.



Татьяна Леухина