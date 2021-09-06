Huawei, Ozon и еще 14 компаний займутся развитием IT-проектов в Иннополисе

16 новых компаний стали резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» по итогам заседания наблюдательного совета под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. Заявленный объем инвестиций составляет свыше 12 млрд рублей, компании создадут 702 рабочих места.

Статус резидента получили семь компаний: «МедМаркет», «СмартФарм», «Сирин Групп», «Сайберскейп Инвестментс», «Промвад», «Синергия Софт» и «ХайтекПарк».

Фото: Максим Платонов (архив)

Статус партнера получили девять компаний: «КУКА Роботикс», «Дронопорт», «Аквелон-Казань», «БИМэйстер», «НИИАС», «Техкомпания Хуавей», «ТС-Иннотех», «Ак Барс Цифровые Решения», «Озон Технологии», сообщила пресс-служба ОЭЗ «Иннополис».

Так, компания «Техподдержка Хуавей» займется разработкой статического анализатора — инструмента автоматической валидации и нахождения скрытых дефектов, что необходимо для повышения качества программного кода. Он будет применяться для проверки качества программного кода в операционной системе Huawei. Предполагается, что это будет продукт с открытым кодом, то есть его смогут использовать разработчики других компаний для проверки их программного кода.

«СмартФарм» займется разработкой программно-аппаратного комплекса управления фермой для повышения продуктивности и уменьшения затрат. Комплекс удаленно анализирует поведение коров и применяет оптические системы для контроля и аналитики данных на основе искусственного интеллекта.

Концерн KUKA совместно с Университетом Иннополис открывает центр компетенций для предприятий, заинтересованных в модернизации производственных процессов. Промышленный робот с установленным программным обеспечением предполагается разрабатывать в соответствии с требованиями заказчика. Сфера применения — легкая промышленность, медицина, нефтеперерабатывающее производство, металлообрабатывающая промышленность и др. KUKA — это международный концерн в сфере автоматизации, головной офис находится в Германии. В автомобилестроительных процессах оборудование KUKA Systems используется такими фирмами, как BMW, GM, Chrysler, Ford, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen и Daimler; инженерные решения представлены в производственных цехах Airbus, Siemens.

Компания «Озон Технологии» представила проект по роботизации и автоматизации логистики маркетплейса Ozon. Проект касается роботизации логистических центров и разработки робототехнических систем для эффективного хранения, обработки и доставки заказов. Ведется проектирование собственной программно-аппаратной платформы.

«Это один из самых значительных наблюдательных советов ОЭЗ «Иннополис» как с точки зрения количества компаний и силы их брендов, так и по количеству создаваемых рабочих мест и объему инвестиций, — отметил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов. — Благодаря новым резидентам ожидается достижение проектной мощности загрузки технопарка им. Лобачевского, ввод в эксплуатацию еще двух технопарков-«бумерангов» в 2022—2023 годах будет весьма своевременным — по ним также прогнозируются высокие темпы заполняемости».



В настоящее время в ОЭЗ «Иннополис» 114 резидентов, 29 партнеров и 102 стартапа. Компаниями создано свыше 4 тыс. рабочих мест и проинвестировано более 37 млрд рублей. Среди резидентов и партнеров ОЭЗ — «Яндекс», «Атомдата-Иннополис» (ГК «Росатом»), «Магнит ИТ Лаб», «ИТ Х5 Технологии» «Открытая мобильная платформа», «Новые облачные технологии», компании группы ICL, «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк». В числе основных направлений — разработки в сфере искусственного интеллекта, информационной безопасности, индустрии 4.0, медицинских технологий и финтеха.

Луиза Игнатьева