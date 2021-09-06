В Татарстане учительница напала с ножом на 17-летнего сожителя из-за ревности

Учительница 2001 года рождения в Татарстане напала на своего 17-летнего сожителя с ножом на почве ревности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по РТ.

Инцидент произошел в поселке «Совхоз «Татарстан» Тукаевского района в доме девушки. Молодая учительница приревновала своего 17-летнего сожителя, учащегося одного из Набережночелнинских колледжей, и учинила скандал. Она нанесла парню множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки.

Фото: Максим Платонов

«Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили, что оба пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

В мае сообщалось, что в Пермском крае учащийся лицея напал на преподавателя с предметом, похожим на нож. По данным Baza, инцидент произошел в лицее №1 города Березняки. Школьник был задержан, а учителя доставили в больницу.

Алексей Нечаев