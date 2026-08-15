На Международном форуме «РОСТКИ» ожидают 10 тыс. участников

Раис Татарстана поручил провести мероприятие на высоком уровне

На Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани 16—19 августа, ожидается 10 тыс. участников. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на совещании в Доме правительства РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести мероприятие на высоком уровне.

— В этом году мы ожидаем много гостей, представителей федеральных органов власти, делегатов из российских регионов, зарубежных гостей и Китайской Народной Республики. Необходимо уделить особое внимание вопросам безопасности и обеспечить содержательную часть всех наших сессий, заседаний, мероприятий в рамках форума, — приводит его слова пресс-служба главы республики.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

О том, почему так важен этот форум, какие новшества ожидают участников и гостей события, где и в чем есть точки роста взаимных интересов, Талия Минуллина рассказала на онлайн-конференции «Реальному времени».

Денис Петров