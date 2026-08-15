В Казани восстановят исторический облик дома, в котором родился Бауман и жил Тинчурин
Восстанавливать утраченные архитектурные элементы будут по аналогам исторических зданий Казани
В Казани дом, в котором родился революционер Николай Бауман и жил видный татарский драматург Карим Тинчурин (1919—1937), получит новый облик. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.
Здание расположено на перекрестке улиц Мусы Джалиля и Профсоюзной и является объектом культурного наследия федерального значения. Его облик формировался на протяжении XVIII—XX веков. В разные годы дом принадлежал известным казанским купцам Никитиным, Тихановым, а позднее — дворянам Баратынским. Здесь располагались купеческие лавки, типография и доходный дом, а в советские годы здание перестроили под коммунальные квартиры.
Проект реставрации предлагается выполнить на период конца XIX века, когда, согласно историческим сведениям, сложился окончательный архитектурный облик памятника. В список работ войдут:
- восстановление утраченных и реставрация поврежденных архитектурных элементов;
- антисептическая обработка стен и замена штукатурки;
- восстановление утраченного кирпичного флигеля и крыльца;
- воссоздание исторических входных групп, в том числе кованого навеса;
- установление пандусов;
- ремонт крыши и т. д.
Восстанавливать утраченные архитектурные элементы будут по аналогам исторических зданий Казани. Например, при заполнении оконных проемов мансардного этажа таким примером станет «Дом Е.Я. Бахмана» (ул. Профсоюзная/Астрономическая, д.19/15, лит. А-А1).
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