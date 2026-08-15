В Казани восстановят исторический облик дома, в котором родился Бауман и жил Тинчурин

Восстанавливать утраченные архитектурные элементы будут по аналогам исторических зданий Казани

Фото: скриншот из телеграм-канала «Комитет РТ по охране объектов культурного наследия»

В Казани дом, в котором родился революционер Николай Бауман и жил видный татарский драматург Карим Тинчурин (1919—1937), получит новый облик. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

скриншот из телеграм-канала «Комитет РТ по охране объектов культурного наследия»

Здание расположено на перекрестке улиц Мусы Джалиля и Профсоюзной и является объектом культурного наследия федерального значения. Его облик формировался на протяжении XVIII—XX веков. В разные годы дом принадлежал известным казанским купцам Никитиным, Тихановым, а позднее — дворянам Баратынским. Здесь располагались купеческие лавки, типография и доходный дом, а в советские годы здание перестроили под коммунальные квартиры.

Проект реставрации предлагается выполнить на период конца XIX века, когда, согласно историческим сведениям, сложился окончательный архитектурный облик памятника. В список работ войдут:

восстановление утраченных и реставрация поврежденных архитектурных элементов;

антисептическая обработка стен и замена штукатурки;

восстановление утраченного кирпичного флигеля и крыльца;

воссоздание исторических входных групп, в том числе кованого навеса;

установление пандусов;

ремонт крыши и т. д.



скриншот из телеграм-канала «Комитет РТ по охране объектов культурного наследия»

Восстанавливать утраченные архитектурные элементы будут по аналогам исторических зданий Казани. Например, при заполнении оконных проемов мансардного этажа таким примером станет «Дом Е.Я. Бахмана» (ул. Профсоюзная/Астрономическая, д.19/15, лит. А-А1).

Денис Петров