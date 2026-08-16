Россияне готовы тратить на платное обучение в вузе 215 тыс. рублей в год

Самым перспективным направлением образования респонденты назвали медицину

Фото: Динар Фатыхов

В среднем россияне готовы тратить на платное обучение в вузе 215 тыс. рублей в год. К таким выводам пришли аналитики «СберСтрахования» по итогам опроса в июле 2026 года среди жителей 37 городов России.

Треть респондентов рассматривает более дорогие программы: от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (18%) и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (11%). Самые высокие ожидания по стоимости обучения зафиксированы у жителей Махачкалы (546 тыс.), Москвы (361 тыс.) и Санкт-Петербурга (323 тыс.).

При этом почти каждый десятый россиянин специально откладывает деньги на обучение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Список самых востребованных направлений возглавила медицина с результатом в 14% от числа участников. Второе место заняли экономика и финансы (12%), третье — инженерные профессии (8%). В тройку наименее востребованных вошли филология, история и философия (менее 1%).



Около 11% граждан уже получают или планируют получить второе высшее образование в ближайшие два года. Чаще всего такие планы строят жители Москвы (18%), Рязани (17%), Санкт-Петербурга и Тюмени (по 14%). При этом 27% опрошенных не смогли определиться с выбором специальности.

Казань заняла третье место среди городов по числу студентов. Больше, чем в столице Татарстана, обучающихся в вузах и колледжах насчитывается только в Москве и в Санкт-Петербурге.

Зульфат Шафигуллин