Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

Будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

В утренние часы местами туман. Ветер западный 6—11 м/с, днем и вечером местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. На юго-западе Татарстана будет чуть теплее, чем в районах Закамья республики.

В Казани ожидается небольшой дождь, ветер западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем прогнозируется от +13 до +15 градусов.

Зульфат Шафигуллин