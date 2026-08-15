«Татарстанское дерби» — за «Нефтехимиком»: Гатиятулин продолжает перестройку «Ак Барса»

Нижнекамцы в основное время оказались сильнее «барсов», победив со счетом 2:1

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» во втором для себя товарищеском матче в рамках летних предсезонных сборов. Игра завершилась победой нижнекамцев со счетом 2:1. Подробности и детали встречи — в материале «Реального времени».

Товарищеский матч «Ак Барса» и «Нефтехимика» собрал аншлаг на «Татнефть Арене»?

Матч против «Нефтехимика» был единственным домашним для «Ак Барса» в августе. На конец месяца у команды Анвара Гатиятулина запланирован предсезонный турнир в Москве. В столице «Ак Барс» также проведет товарищескую встречу против местного «Динамо» (20 августа).

взято с сайта ak-bars.ru

Поэтому, дабы казанцы не остались летом без хоккея, «барсы» решили сделать вход на матч в «Татнефть Арене» бесплатным. Никаких регистраций, подтверждений выполнять и проходить было не нужно. Просто приходишь на стадион — и попадаешь на игру двух главных хоккейных татарстанских команд.

Кроме того, каждый желающий зритель, пришедший на «Татнефть Арену», мог взять автограф у защитника Альберта Яруллина в фойе стадиона.

Желающих посетить игру «Ак Барса» и «Нефтехимика» оказалось много. На глаз «Татнефть Арена» собрала практически аншлаг. Атмосфера даже чем-то напоминала матч плей-офф. Чувствуется, что за лето люди успели соскучиться по хоккею.

Главный тренер «Ак Барса» снова экспериментирует с составом

Анвар Гатиятулин снова выбрал немного экспериментальный состав на второй товарищеский матч. Место в воротах занял Александр Столпеченков, а не Тимур Билялов.

Бок о бок с основными лидерами «Ак Барса» на льду «Татнефть Арены» вновь, как и в игре с «Нефтяником» (4:3Б), появилась молодежь, воспитанники местной системы казанского хоккея: Малик Саберзянов, Александр Иванов, Равиль Якупов, Андрей Дульнев, Азамат Махмутов, Степан Царегородцев.



взято с сайта ak-bars.ru

В заявку на матч попал и нападающий Максим Быков, который по-прежнему находится в «Ак Барсе» на пробном контракте.

В итоге «Нефтехимик» сумел победить «барсов» в основное время. На голы Евгения Митякина и Рафаэля Бикмуллина «Ак Барс» ответил лишь шайбой Кирилла Семенова (1:2).



«Идет процесс подготовки к сезону»

Игру казанцев в матче с «Нефтехимиком» сложно назвать отлаженной и содержательной. Но это объяснимо, так как, во-первых, команда находится под серьезными нагрузками во время сборов. А, во-вторых, Анвар Гатиятулин продолжает искать оптимальные сочетания после того, как треть костяка, дошедшего до финала Кубка Гагарина в прошлом сезоне, покинула команду.

взято с сайта ak-bars.ru

— Идет процесс подготовки к сезону, для нас важно посмотреть на ребят и дать им возможность почувствовать себя на уровне КХЛ, — был лаконичен после матча Анвар Гатиятулин.

Впереди «Ак Барс», как мы уже успели заявить, ожидает московское турне. То же «Динамо» Леонида Тамбиева показало сегодня солидное выступление против нижегородского «Торпедо». У Анвара Гатиятулина останется немного времени, чтобы подвести «Ак Барс» в оптимальном состоянии к началу регулярного чемпионата.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

0:1 — Митякин (Белозеров, Федотов, 04:42, 5х4);

1:1 — Семенов (Миллер, 39:44);

1:2 — Бикмуллин (Андрейченко, Хохряков, 42:14).