Минэкологии РТ взяло пробы из озера в Казани, которое окрасилось в красный цвет

Фото: Минэкологии РТ

Минэкологии Татарстана проверит озеро в Ново-Савиновском районе Казани, которое окрасилось в красный цвет. Специалисты осуществили выезд на водоем и взяли пробы природной воды.

Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ и специалисты ЦООЭН, которые посетили безымянный водоем, отметили, что вода в озере мутная, местами имеет розоватый оттенок. К водоему выехали после появления информации в СМИ.

Фото: Минэкологии РТ

Пробы воды из озера отправили на количественный анализ в ЦООЭН Минэкологии РТ, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Фото: Минэкологии РТ

Напомним, о том, что озеро в Ново-Савиновском районе Казани окрасилось в неестественный красный цвет, сообщили местные жители. Они рассказали, что от водоема исходит неприятный запах, который ощущается в квартирах домов №64 и №66 на улице Адоратского.

Жители посчитали, что вода могла приобрести такой цвет и запах из-за загрязнения химикатами. Странная ситуация с озером наблюдается на протяжении двух недель. Сначала налет был белым, теперь — красный.



Татьяна Демина