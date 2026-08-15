«Только суперпреподаватели дадут суперучеников»

СИБУР построит в Нижнекамске школу мечты

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сегодня в Нижнекамске началось строительство «СИБУР Школы» — флагманского образовательного проекта компании с инвестициями более 8 млрд рублей. Школа на 960 мест площадью 19 тыс. кв. м откроется в 2028 году без квот, для всех детей Нижнекамска. Проект привлечет лучшие педагогические кадры Татарстана для создания передовой образовательной среды.

Бесплатное естественно-научное образование

Новый образовательный проект компании отвечает одновременно социальным и экономическим задачам развития Нижнекамска. Численность детей школьного возраста в городе продолжает расти: к 2025 году она увеличилась на 20%, в том числе за счет переезда в Нижнекамск специалистов из других регионов в связи с расширением производственных, лабораторных и других мощностей «Нижнекамскнефтехима».

Концентрация семей с детьми в новых районах привела к росту нагрузки на существующую образовательную инфраструктуру. Так, в городских школах №36 и №37 фактическое число детей вдвое превышает проектную вместимость. Вместе с тем значимая часть выпускников школ покидает Нижнекамск для получения образования и в дальнейшем не возвращается.

Сегодня в Нижнекамске началось строительство «СИБУР Школы» — флагманского образовательного проекта компании с инвестициями более 8 млрд рублей. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По словам члена правления — исполнительного директора СИБУРа, председателя совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игоря Климова, новая школа поможет изменить траекторию для молодежи.

— Не уехать из Нижнекамска, чтобы найти возможности, а получить возможности здесь и связать с городом свое профессиональное будущее — в инженерии, технологиях, науке, предпринимательстве, — отметил он.

Главная особенность нового центра многофункционального практико-ориентированного образования — открытость для всех детей Нижнекамска. При наборе в первый класс не будет ни квот для сотрудников компании, ни привязки к месту жительства или работе родителей.

На церемонии старта строительства школы присутствовал раис РТ Рустам Минниханов. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Проект напрямую связан с планами развития нижнекамского предприятия СИБУРа, где в ближайшие пять лет планируется создание до 500 высокотехнологичных рабочих мест ежегодно. Школа станет частью экосистемы «наука — образование — промышленность» вместе с Центром научных исследований и масштабирования технологий в Казани.

— Мы не знаем, какими будут технологии и профессии через 15, 20 или 30 лет, но точно знаем, что стране понадобятся люди, которые смогут создавать новое, заниматься наукой и развивать производства, — подчеркнул Игорь Климов.

«Мы приглашаем лучших учителей со всей страны»

До открытия новой школы еще два года, но уже сейчас формируется педагогическая команда.

— Мы работаем с профильными вузами, заключаем отложенные трудовые договоры с перспективными молодыми специалистами и приглашаем лучших учителей со всей страны, — рассказал директор «СИБУР Школы» Виталий Карагашкин. — Наша цель — дать детям сильное образование с акцентом на инженерию, естественные науки и экономику, чтобы они понимали логику работы крупных современных предприятий.

Главная особенность нового центра многофункционального практико-ориентированного образования — открытость для всех детей Нижнекамска. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Педагогический состав будущей школы будут формировать из лучших учителей Республики Татарстан и других регионов России — не менее 50% преподавателей станут приглашенными специалистами. Уже обсуждается программа адаптации для педагогов, а также стажировки студентов педагогических специальностей с целью отбора лучших для работы в городе. На базе школы планируется создать учебно-методологический центр для обмена опытом преподавания естественных наук.

Образовательная модель и инфраструктура

Школа предложит индустриальную (инженерно-практическую) и академическую (исследовательскую) траектории. Предпринимательский трек — для всех учеников. Инфраструктура включает лаборатории, VR-пространства, многофункциональный зал, библиотеку, комнаты для командной работы. Проект учитывает принципы устойчивого развития: умное освещение, раздельный сбор отходов, мебель из переработанных материалов.

Образовательная модель основана на изучении операционных моделей ведущих школ («Летово», «Сколково», Wunderpark и др.). Ключевая новация — индивидуальный подход: сопровождение учеников в проектной и исследовательской деятельности, подготовке к олимпиадам и конкурсам.

Проект привлечет лучшие педагогические кадры Татарстана для создания передовой образовательной среды. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Супершколе — суперпреподавателей

— У многих компаний есть социальные программы, но СИБУР, насколько я знаю, — флагман по инвестициям в образование, — отметила кандидат педагогических наук, член редколлегии журнала «Химия в школе» Наталья Дерябина. — Школа — это долгосрочный проект. Можно предположить, что целевая задача компании — вырастить будущие кадры для себя. Но эффект будет гораздо шире: дети, получившие хорошее образование в области математики, физики и химии, могут пойти в разные сферы — кто-то будет строить корабли, кто-то конструировать самолеты, кто-то синтезировать новые лекарства. В результате город и страна получат хороших инженеров, ученых, педагогов — выиграет все общество.

Наталья Дерябина уверена: новая школа станет точкой развития города.

— Все мы знаем: если на селе закрывается школа, село умирает. Если появляется хорошая школа, пусть и в городе, люди выбирают там место жительства, чтобы дать лучшее образование детям. Я уверена, что этот проект будет успешным, — подчеркнула кандидат педагогических наук.

Школа на 960 мест площадью 19 тыс. кв. м откроется в 2028 году без квот, для всех детей Нижнекамска. Альберт Муклаков

По словам Дерябиной, даже самое современное оснащение бесполезно без сильных педагогов.

— Не только и не столько стены создадут супершколу: для супершколы нужны суперпреподаватели, только тогда там можно будет рассчитывать на суперуспешных учеников. И я уверена, что компания сделает все, чтобы эта вероятность стала максимальной. И я думаю, что если у кого-то и получится создать школу мечты, то только у СИБУРа, — подытожила она.