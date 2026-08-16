Махачев установил рекорд UFC по числу побед подряд, защитив титул в полусреднем весе
Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился единогласным решением судей
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии и довел серию побед до 17.
Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился единогласным решением судей. Благодаря этой победе Махачев превзошел достижение бразильца Андерсона Силвы и установил абсолютный рекорд промоушена по количеству побед кряду.
Для 34-летнего россиянина этот поединок стал первой защитой пояса в новой весовой категории. Ранее он владел титулом в легком весе и возглавляет рейтинг вне зависимости от категорий. На счету 28-летнего Гэрри теперь 17 побед и два поражения в карьере.
Ранее Махачев стал первым россиянином, выигравшим два пояса UFC.
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