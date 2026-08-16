Право проживания по завещанию предложили вносить в ЕГРН как обременение
Срок вступления нормы в силу предлагается с 1 января 2027 года
Правительство планирует обязать регистрировать право проживания в квартире на основании завещательного отказа в едином госреестре недвижимости (ЕГРН) в качестве обременения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект поправок в Жилищный кодекс РФ.
Из распоряжения правительства следует, что кабмин внесет поправки в Госдуму в ноябре.
Механизм «завещательного отказа» позволяет наследодателю возложить на наследника обязанность предоставить третьему лицу возможность безвозмездно жить в квартире. Сейчас при продаже жилья новый покупатель может не знать о наличии такого жильца. Поправки установят, что это право пользования подлежит обязательной государственной регистрации.
Срок вступления нормы в силу предлагается с 1 января 2027 года. Ранее правительство уже внесло в Госдуму аналогичный проект изменений в Гражданский кодекс РФ.
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