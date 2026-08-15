Каждый второй начальник в Татарстане считает свой эмоциональный интеллект высоким

Среди их подчиненных аналогичный показатель составляет лишь 27%

Фото: Динар Фатыхов

Половина руководителей в Татарстане (56%) считают свой эмоциональный интеллект высоким, тогда как среди их подчиненных аналогичный показатель составляет лишь 27%. К таким выводам пришли аналитики hh.ru и «Софт Скиллз Лаб» по итогам проведенного опроса.

При этом 79% топ-менеджеров уверены, что коллектив их ценит, а 37% называют отношения с сотрудниками дружескими. Сами работники настроены скорее скептически, четверть не нашла у начальников положительных качеств, еще 14% назвали руководство некомпетентным.

Аналитики подчеркивают, что разрыв во взглядах проявляется в том числе в стрессовых ситуациях. Большинство (96%) руководителей готовы решать конфликты, но 40% из них ждут инициативы от сотрудника. В реальности к начальнику за помощью обратятся только 14% подчиненных, а 30% сознательно избегают разговора из-за недоверия или страха. О непрозрачности решений говорят 48% сотрудников, о хаотичности — 52%, о несправедливости — 41%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Недоверие блокирует обсуждение проблем бизнеса, считают исследователи. Половина руководителей жалуется на замалчивание проблем и отсутствие инициативы, однако 35,7% сотрудников признаются, что боятся открыто говорить о трудностях. Из-за этого 39% работников скрывают выгорание, опасаясь отсутствия изменений или увольнения.

Авторы исследования отмечают, что расхождение в восприятии перестало быть проблемой психологического климата и стало фактором устойчивости бизнеса. Решением аналитики видят регулярные встречи один на один, анонимные опросы и обучение управлению конфликтами.

Ранее стало известно, что доля никогда не опаздывающих на работу сотрудников в России достигла 77%.

Зульфат Шафигуллин