Чемпионат мира по стрельбе из лука — 2029 может пройти в Казани

Сегодня Всемирная федерация стрельбы из лука разрешила россиянам выступать под флагом и с гимном

Фото: Артем Дергунов

Чемпионат мира по стрельбе из лука 2029 года может пройти в Казани. Об этом заявил почетный президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев.

— Мы планируем в 2029 году взять [проведение] чемпионата мира в Казани. Пока были рестрикции и ограничения в отношении нашей федерации, мы не имели права подать заявку, — сказал Ешеев «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) отменил ограничения на участие российских спортсменов, сообщила пресс-служба организации.

Теперь россияне смогут выступать со своим флагом и гимном, однако возвращение российских спортсменов зависит от требований стран-организаторов, действующего национального законодательства, визовых ограничений и предписаний государственных органов.

Денис Петров