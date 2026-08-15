Чемпионат мира по стрельбе из лука — 2029 может пройти в Казани
Сегодня Всемирная федерация стрельбы из лука разрешила россиянам выступать под флагом и с гимном
Чемпионат мира по стрельбе из лука 2029 года может пройти в Казани. Об этом заявил почетный президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев.
— Мы планируем в 2029 году взять [проведение] чемпионата мира в Казани. Пока были рестрикции и ограничения в отношении нашей федерации, мы не имели права подать заявку, — сказал Ешеев «Матч ТВ».
Сегодня исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) отменил ограничения на участие российских спортсменов, сообщила пресс-служба организации.
Теперь россияне смогут выступать со своим флагом и гимном, однако возвращение российских спортсменов зависит от требований стран-организаторов, действующего национального законодательства, визовых ограничений и предписаний государственных органов.
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