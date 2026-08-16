В ПФО с начала года открылось более 2,5 тыс. малых агробизнесов в 85 нишах

Лидерами по числу регистраций стали Башкортостан (более 750), Оренбургская область (свыше 600) и Татарстан (около 300)

Фото: Реальное время

С начала года в Приволжском федеральном округе (ПФО) зарегистрировано более 2,5 тыс. новых малых сельхозпроизводителей. Такие данные приводят аналитики «Россельхозбанка».

Всего исследователи насчитали 85 разных специализаций малых агробизнесов, причем больше половины из них — узкие ниши. Лидерами по числу регистраций стали Башкортостан (более 750), Оренбургская область (свыше 600) и Татарстан (около 300).

Среди массовых направлений лидируют зерно, смешанное хозяйство и скотоводство (46% новичков).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди экзотических проектов аналитики выделили разведение верблюдов в Оренбурге, выращивание чая в Пермском крае, дождевых червей в Стерлитамакском районе Башкортостана и хмеля в Чувашии. Грибоводство стало самой «городской» нишей: его развивают предприниматели в региональных центрах, за исключением одной деревни в Марий Эл.

Ранее исследования показали, что каждое третье новое фермерское хозяйство в ПФО открывает женщина.

Зульфат Шафигуллин