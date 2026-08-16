Сон, белок и звездная смерть: пять научных открытий, меняющих представление о мире

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Фото: Реальное время

Искусственный интеллект заглянул в наш сон и увидел то, что врачи пропускали десятилетиями. Физики создали математическую модель, в которой волна движется быстрее звука, но информация — нет. Биологи нашли белок, который лечит печень через мозг, а не через диету. Химики заставили частицы танцевать, нарушая третий закон Ньютона. Астрономы разглядели в туманности Улитка десятки невидимых ранее ударных волн. «Реальное время» собрало пять научных открытий, которые меняют представление о том, как устроен мир.

Сон как предсказатель: ИИ разглядел в ночных записях то, что врачи пропускают десятилетиями

Мы привыкли, что диагноз «апноэ сна» ставят по одному показателю — сколько раз за ночь у человека останавливается дыхание. Этот индекс (AHI) уже много лет считается золотым стандартом. Но исследование, опубликованное в Nature Communications, переворачивает эту практику с ног на голову: оказалось, что AHI почти ничего не говорит о риске смерти или сердечно-сосудистых заболеваний. Зато если дать искусственному интеллекту проанализировать всю ночную запись целиком — мозговые волны, сердечный ритм, дыхание и кислород, — он находит скрытые закономерности, которые предсказывают будущие болезни гораздо точнее.

Ученые обучили нейросеть на данных более чем 10 000 ночных исследований сна, связав их с медицинскими картами пациентов. Модель выделила пять групп риска. В самой опасной группе риск смерти оказался более чем вдвое выше, чем в самой безопасной, — притом что стандартные показатели апноэ у этих людей могли быть совсем разными. Кто-то в группе высокого риска имел тяжелое апноэ, а кто-то — легкое или даже никакого. Просто число остановок дыхания ничего не говорило о реальной опасности.

Реальное время / realnoevremya.ru

Обычный индекс AHI вообще не показал связи со смертностью: люди с «тяжелым» апноэ умирали не чаще, чем те, у кого дыхание было в норме. Врачи десятилетиями опирались на этот показатель, но он оказался почти бесполезным для прогноза. Зато ИИ-модель улавливала тонкие нарушения — как часто человек просыпается, как меняется его пульс, как мозг реагирует на недостаток кислорода. Эти сигналы, незаметные для стандартного отчета, складывались в полную картину.

Ученые проверили модель на независимых данных из другого крупного исследования — и результат подтвердился. Люди, которых алгоритм отнес к высокой группе риска, действительно чаще умирали и чаще болели сердечными заболеваниями, инсультами и деменцией. При этом модель работала даже на более грубых записях сна, которые делаются в домашних условиях, а не в лаборатории.

Что это значит для обычного человека? Сегодня миллионы людей с апноэ получают одинаковое лечение: маски для дыхания, операции, независимо от того, угрожает ли им на самом деле болезнь. Кого-то лечат зря, а кто-то, наоборот, остается без внимания, потому что его AHI «не дотягивает» до тяжелой степени. Новая модель позволяет точечно выявлять тех, кому действительно нужна помощь, и не тратить ресурсы на тех, кто в безопасности. Врачи смогут назначать лечение не по количеству остановок дыхания, а по реальному риску для здоровья.

Исследование — еще один шаг к персонализированной медицине, где компьютер помогает врачу видеть то, что скрыто за сухими цифрами. И, возможно, скоро нам не придется доверять свое здоровье единственному числу — искусственный интеллект заглянет в наш сон глубже, чем мы сами.

Почти сверхзвук: как две волны создают иллюзию скорости, нарушающей физику

Представьте: вы бросаете камень в воду и видите, как рябь от него достигает берега быстрее, чем должна. Звучит как научная фантастика, но физики из Пенсильванского университета и Океанографического института Вудс-Хоул теоретически предсказали именно такое явление для акустических волн. Оказывается, если источник и приемник находятся рядом с отражающей поверхностью, интерференция прямой и отраженной волн может создать волновой пакет, пик которого движется быстрее скорости звука в этой среде. Но не спешите с выводами — информация при этом все равно передается медленнее, чем скорость звука, а для света — медленнее скорости света.

Когда звук идет от источника к приемнику двумя путями — напрямую и после отражения от стены, — эти две волны накладываются друг на друга. В зависимости от разности хода они могут либо усиливать, либо гасить друг друга. В результате форма сигнала у приемника меняется. Ученые обнаружили, что момент, когда огибающая этого сложного сигнала достигает максимума, может наступить раньше, чем если бы звук шел только по прямой. В численных экспериментах для воды со скоростью звука 1500 м/с этот «пик» появлялся так, будто он двигался со скоростью 1694 или даже 2782 м/с — почти вдвое быстрее обычной скорости звука. Эффект возникает, когда источник и приемник расположены близко друг к другу и хотя бы один из них находится в пределах половины минимальной временной задержки между прямым и отраженным путями.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако физики подчеркивают: речь идет лишь о скорости огибающей волнового пакета, а не о передаче информации. Чтобы понять это, они использовали классический метод цифровой связи: передавали два символа (0 и 1), которые отличались только после момента переключения («точки неаналитичности»). Эта точка приходит по прямому пути строго со скоростью звука. Приемник с конечной полосой пропускания и шумами не может различить символы мгновенно; ему нужно время, чтобы накопить достаточно энергии. В моделировании ученые вычислили, через какое время после переключения ошибка распознавания падает до 10% (BER=0,1). Для интерферирующих путей это время оказалось меньше, чем для одного прямого пути, но в обоих случаях оно наступило позже, чем момент прибытия «точки неаналитичности». То есть информация передавалась со скоростью меньшей, чем скорость звука, хотя пик энергии приходил раньше.

Эти расчеты перекликаются с давней дискуссией о сверхсветовых групповых скоростях в средах с аномальной дисперсией. Однако здесь среда — бездисперсионная, и эффект чисто интерференционный. Авторы предполагают, что аналогичное явление должно наблюдаться и для электромагнитных волн в вакууме у отражающей границы — тогда пик электромагнитного пакета мог бы приходить быстрее скорости света. Но и в этом случае информация не сможет обогнать свет, потому что резкий фронт (переключение символа) идет по прямой с фундаментальной скоростью.

Если это подтвердится экспериментально, мы получим новый взгляд на то, как волны взаимодействуют с границами. Это может повлиять на точность локации, системы связи и даже на наше понимание пределов скорости. Но пока все это — теоретические расчеты, ждущие проверки в лаборатории. И самое интригующее: в отличие от сверхзвукового самолета, такой «сверхзвуковой» волновой пакет не создает ударной волны — он просто выглядит так, будто пришел быстрее, хотя информация все равно не нарушает главный закон природы.

Спасительный белок: почему похудение — не главное в борьбе с больной печенью

Два человека сидят на диете, теряют одинаковый вес, их печень одинаково очищается от жира, но у одного воспаление отступает, а у другого — нет. Именно это обнаружили ученые из Университета Макмастера, изучая белок GDF15. Оказалось, он борется с воспалением печени не через снижение веса, а через совершенно другой механизм — и это меняет подход к лечению самой распространенной болезни печени в мире.

Сегодня каждая третья печень в мире больна ожирением — это называется МАСН (метаболический дисфункционально-ассоциированный стеатогепатит). Болезнь начинается с жира, но убивает воспалением и рубцами. Врачи десятилетиями думали, что если пациент похудеет, то печень выздоровеет. И они были правы, но только отчасти. Новое исследование в журнале Cell Metabolism показало: можно сбросить вес, убрать жир из печени, но воспаление останется — если в организме не хватает белка GDF15.

Реальное время / realnoevremya.ru

GDF15 — это сигнальная молекула, которую организм вырабатывает в ответ на стресс. Она уже известна тем, что подавляет аппетит. Но авторы работы пошли дальше: они создали мышей с болезнью печени, у которых этот ген был выключен. У таких животных воспаление и рубцы оказались намного серьезнее, чем у обычных, — при том же количестве жира в печени. А когда мышам вводили искусственный GDF15, печень восстанавливалась эффективнее, чем от простого голодания.

Оказывается, GDF15 действует не напрямую на печень, а через мозг. Он связывается с рецептором в задней части мозга, который включает сигнал тревоги — гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось. У мышей это приводило к выбросу гормонов стресса (кортикостерона), и те уже напрямую успокаивали воспалительные клетки в печени. «Это как если бы мозг посылал печени сообщение: успокойся, все под контролем», — объясняют авторы.

В чем практический смысл? Сегодня единственный способ вылечить тяжелую болезнь печени — сильно похудеть, иногда даже с помощью бариатрической хирургии. Но не всем это подходит. GDF15 предлагает альтернативу: препарат, который успокаивает воспаление и рубцы, даже если пациент не теряет вес. Это особенно важно для людей с ожирением, которым трудно сбросить килограммы, или для тех, у кого болезнь уже далеко зашла.

Ученые уже тестируют аналоги GDF15 в клинических испытаниях на людях. Если результаты подтвердятся, это будет прорыв: лекарство, которое лечит печень через мозг. Укол раз в день — и печень перестает воспаляться, даже если вы не сидите на диете.

Танцующие кластеры: как частицы разных размеров нарушают правила физики и не дают себе застыть

В мире коллоидных частиц все обычно предсказуемо: брось в воду горсть микросфер, включи электрическое поле — и они соберутся в аккуратную кучку и застынут. Так работает физика для частиц одинакового размера. Но стоит смешать большие и маленькие шарики — и начинается хаос: вместо того чтобы слипнуться раз и навсегда, они постоянно собираются в группы, разваливаются, снова собираются — и так без остановки. Ученые из Японии обнаружили, что это не случайность, а новое состояние активной материи, которое может изменить представление о самоорганизации.

Если взять полистироловые шарики двух размеров (1 и 1,5 микрона) и приложить переменное электрическое поле, частицы начинают притягиваться друг к другу. Но эта сила не равна по величине: большая частица притягивает маленькую сильнее, чем маленькая — большую. Это нарушает третий закон Ньютона — здесь действие не равно противодействию. Для физики это экзотика, но в микромире такое возможно благодаря сложным электрогидродинамическим потокам, которые возникают вокруг заряженных частиц в поле. Именно эта невзаимность и порождает движение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пара «большая — маленькая» превращается в самоходный димер: они вместе плывут, как крошечный катер, потому что силы, действующие на них, не сбалансированы. Такие пары разгоняются до долей микрометра в секунду, но их движение хаотично: тепловые флуктуации то разрывают пару, то соединяют заново. В итоге вместо статичного агрегата образуется постоянно перестраивающийся кластер, похожий на толпу на танцполе — кто-то уходит, кто-то приходит, общая картина никогда не застывает.

В обычной (монодисперсной) системе — одни лишь большие шарики — поле заставляет их собраться в плотный кристалл, и он больше не двигается. Это как если бы люди встали плотной стеной и замерли. А в смеси больших и маленьких — живая, дышащая структура, которая никогда не останавливается. Эксперименты показали, что такая активность может длиться часами, пока включено поле. Ученые построили компьютерную модель, которая подтвердила: главный ингредиент — именно невзаимное притяжение. А ключ к постоянному разрушению кластеров — геометрия пары: если «голова» (большая частица) направлена наружу, а «хвост» (маленькая) внутрь, кластер разваливается. Поменяйте местами — и все застывает.

Это открытие — не просто забавный эксперимент. Оно показывает принципиально новый способ управления коллоидными системами. Меняя размер частиц или частоту поля, можно переключать систему между состояниями: «застыл» и «танцует». А это прямой путь к созданию «умных» материалов — покрытий, которые сами перестраиваются, или микророботов, которые собираются и разбираются по команде. На фундаментальном уровне работа демонстрирует, как нарушение симметрии взаимодействий может радикально изменить коллективное поведение, открывая дверь в мир нестатической материи.

Космический калейдоскоп: телескоп-рекордсмен увидел десятки ударных волн в туманности Улитка

Звезды, умирая, не просто гаснут — они устраивают грандиозный фейерверк. Когда солнцеподобная звезда исчерпывает топливо, она сбрасывает внешние оболочки, создавая планетарную туманность — светящийся газовый пузырь. В центре такого пузыря остается белый карлик. Туманность Улитка (NGC 7293) — одна из самых известных и близких к Земле (всего 650 световых лет). Но недавние наблюдения на новом телескопе-гиганте MOTHRA преподнесли сюрприз: на ее краях астрономы обнаружили лес из как минимум 22 ударных волн, похожих на носовые волны от быстро плывущих кораблей. И никто их раньше толком не видел.

MOTHRA — это не обычный телескоп, а массив из более чем тысячи фотообъективов с ультраузкими фильтрами. В тестовом режиме он уже эквивалентен 4,8-метровому рефрактору, а в перспективе станет еще мощнее. С его помощью ученые получили изображение Улитки, которое показывает структуры, ранее скрытые от глаз: множество дугообразных образований на восточной стороне туманности. Эти дуги — ударные волны, возникающие, когда быстрые сгустки вещества, выброшенного звездой на поздней стадии эволюции, врезаются в окружающий межзвездный газ на сверхзвуковых скоростях.

Сама туманность движется сквозь межзвездную среду со скоростью около 45 км/с. А ее собственные выбросы разлетаются в стороны с дополнительной скоростью — примерно 40 км/с. На восточной стороне эти скорости складываются, и суммарный удар достигает 80–90 км/с. Именно там видны яркие дуги. На западной стороне газ уже смешан с турбулентным «следом» позади туманности, скорости меньше — всего около 35 км/с, и волны там едва различимы. Расчеты подтверждают: удар в 80 км/с должен светиться в десятки и сотни раз ярче, чем в 35 км/с, что и наблюдается на снимках.

Но самое интересное — сами объекты, создающие эти волны. Фокусы парабол, которыми аппроксимируются дуги, указывают на расположение плотных сгустков вещества. Но в этих точках ничего не видно! Они абсолютно темные в оптическом диапазоне. Значит, эти сгустки состоят в основном из нейтрального газа и пыли, которые не светятся сами, но выдают себя только по «кильватерному следу» — ударной волне. Это как если бы вы видели волны от невидимой лодки, но самой лодки не замечали.

Анализ формы и размера дуг показывает четкую закономерность: чем дальше от белого карлика, тем меньше и расплывчатее становятся волны. Внутренние — большие, тонкие, четкие. Внешние — маленькие, размытые, клочковатые. Это прямое свидетельство разрушения сгустков: на расстоянии до 0,4 парсека (около 1,3 светового года) они крупные и плотные, а к 1,4 парсека (4,5 световых года) они успевают потерять большую часть массы, раздробиться и смешаться с окружающей средой. Время жизни таких структур — всего около 10 000 лет. Это мгновение по космическим меркам, но именно так тяжелые элементы, пыль и газ, рожденные в недрах звезды, возвращаются в межзвездную среду, чтобы стать сырьем для следующих поколений звезд и планет.

Открытие — важнейший шаг в понимании того, как умирающие звезды «перерабатывают» себя, обогащая галактику. Следующий вопрос: насколько распространены такие фрагментированные ударные волны у других планетарных туманностей? Новый телескоп MOTHRA, который еще только строится, позволит найти ответ. Он достаточно быстр и чувствителен, чтобы прочесывать небо в поисках этих неуловимых свидетельств звездной смерти. А пока Улитка демонстрирует нам, что даже в, казалось бы, хорошо изученном объекте космос умеет удивлять, если посмотреть на него по-новому.