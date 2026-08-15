Исследование: мужчины до 35 лет чаще других готовы уйти к конкурентам

Россияне стали проще относиться к переходу на работу в компании-конкуренты

Фото: Динар Фатыхов

Россияне стали проще относиться к переходу на работу в компании-конкуренты. К такому выводу пришли исследователи SuperJob по итогам опроса 3 тысяч респондентов с 14 июля по 5 августа.

Сейчас 8% готовы уволиться на любых условиях, а еще 74% рассмотрят предложение при его выгодности. За год доля готовых уйти без условий выросла на 4 процентных пункта.

Самая мобильная группа — мужчины моложе 35 лет. Среди них 82% согласны перейти к конкурентам на хороших условиях, еще 7% готовы сделать это в любом случае. В поколении старше 45 лет лишь 2% согласятся на уход без гарантий, хотя 70% готовы обсуждать лучшие условия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом аналитики подчеркивают, что гендерные различия сохраняются. Женщины чаще мужчин (77% против 70%) рассматривают предложения конкурентов только при улучшении условий. Представители сильного пола ведут себя гораздо решительнее, о готовности уйти «хоть сейчас» заявили 12% мужчин и всего 4% женщин.

Напомним, ранее была названа вакансия с самой высокой зарплатой в Казани.

Зульфат Шафигуллин