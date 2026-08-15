В Нижнекамске дали старт строительству «СИБУР школы» для будущих инженеров

Объем инвестиций в проект составит более 8 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Школа станет одной из крупнейших частных школ России с бесплатным обучением. В ней будут изучать естественные науки, технологии и инженерные дисциплины. Школа рассчитана на 960 учеников с 1-го по 11-й класс и будет открыта для всех детей Нижнекамска. Набор в первый класс — без квот. Завершить строительство планируют в 2028 году.

В церемонии закладки капсулы времени, приуроченной к началу строительства школы, участвовали раис Татарстана Рустам Минниханов, член правления — исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, представители администрации города, педагогического сообщества и жители

Нижнекамска.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Идея реализации данного проекта витала несколько лет. Вместе с коллегами из СИБУРа мы посещали передовые школы мирового уровня, но решение о строительстве образовательного комплекса такого уровня превзошло все наши ожидания. Таких школ в мире — единицы. Качественное образование и условия для гармоничного развития детей — один из главных элементов комфортной среды для жизни. Сегодня совместно с компанией мы серьезно вкладываемся в развитие высшей школы и средних технических образовательных учреждений. Уверен, что создание этого образовательного комплекса будет способствовать дальнейшему развитию Нижнекамска и повышению привлекательности города. Республика со своей стороны окажет проекту необходимое содействие, — отметил Рустам Минниханов.

Общая площадь здания составит более 19 тыс. кв. м. В школе оборудуют современные классы, лаборатории и мастерские, спортивные и досуговые зоны, библиотеку, помещения для командной работы, VR-пространства и многофункциональный зал. Еще на этапе проектирования в школе предусмотрели решения для устойчивого развития: умные системы освещения, раздельный сбор отходов, а также мебель и элементы интерьера из переработанных материалов.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Количество детей школьного возраста в Нижнекамске продолжает расти. К 2025 году показатель вырос на 20%, в том числе благодаря переезду специалистов из других регионов из-за расширения производственных, лабораторных и других объектов «Нижнекамскнефтехима».

Концентрация семей с детьми в новых районах привела к значительной нагрузке на существующую образовательную инфраструктуру. Например, в школах №36 и 37 учеников вдвое больше, чем рассчитано по проекту. Многие выпускники уезжают из Нижнекамска учиться в другие города и не возвращаются. Новая современная школа поможет талантливым школьникам получить качественное образование и увидеть возможности для работы и развития в родном городе.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Строительство современного практико-ориентированного комплекса напрямую связано с долгосрочными планами развития нижнекамского предприятия СИБУРа. За прошедшие четыре с половиной года компания инвестировала в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска более 350 млрд рублей.



В ближайшие пять лет в рамках портфеля инвестиционных проектов компании планируется создание до 500 высокотехнологичных рабочих мест ежегодно. Это формирует устойчивый долгосрочный спрос на специалистов с сильной подготовкой в области естественных и точных наук, инженерии и технологий.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Реализация образовательных проектов — далеко не новое направление для компании. При крупных предприятиях компании в Нижнекамске и Тобольске работают корпоративные учебные центры «СИБУРИНТЕХ». Мы много лет выстраиваем партнерство с отраслевыми вузами, колледжами, лицеями, развиваем профильные классы компании в городах присутствия. Но сегодня мы делаем следующий, принципиально важный шаг — впервые так глубоко погружаемся в школьное образование. Именно школа — та точка, с которой начинается профессиональная траектория человека. Здесь формируется

интерес к технологиям и науке, закладывается база знаний и появляется первое понимание того, кем человек хочет стать, — подчеркнул управляющий директор компании по организационному развитию Данил Рассказов.

Образовательная модель школы разработана с учетом передовых практик ведущих российских образовательных учреждений, включая «Летово», «Сколково», Wunderpark. В ее основу заложены две траектории подготовки — индустриальная и академическая. Индустриальное направление будет готовить будущих инженеров и включит практическое производственное обучение.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В перспективе выпускники школы смогут продолжить образование в учреждениях СПО и вузах, пройти практику на предприятиях компании и прийти в компанию на производственные, инженерные и научные позиции. Академическое направление будет ориентировано на будущих исследователей и предусматривает углубленное изучение естественно-научных дисциплин, специальные курсы и олимпиадную подготовку.

— Мы рассчитываем, что школа поможет изменить траекторию для молодежи: не уехать из Нижнекамска, чтобы найти возможности, а получить возможности здесь и связать с городом свое профессиональное будущее — в инженерии, технологиях, науке, предпринимательстве. Мы не знаем, какими будут технологии и профессии через 15, 20 или 30 лет, но точно знаем, что стране понадобятся люди, которые смогут создавать новое, заниматься наукой и развивать производства. Мы последовательно развиваем в Татарстане среду, в которой соединяются наука, образование и промышленность. Центр научных исследований и масштабирования технологий в Казани и новая школа в Нижнекамске — это не разные полюса, а элементы одной экосистемы, — отметил Игорь Климов, член правления — исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима».

