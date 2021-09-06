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Ксения Собчак прилетела в Казань

11:51, 06.09.2021 1
Ксения Собчак прилетела в Казань
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прилетела в Казань. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Она выложила stories на Право-Булачной улице, возле спа-комплекса Luciano. «Ну привет, очередная командировка!) узнаете где я?)», — написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)

Фото: скриншот

После телеведущая опубликовала видео внутри нового комплекса.

В прошлом году Собчак включила Казань в свой личный рейтинг лучших городов России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:28
    Приехала подработать тамадой на свадьбе ? Или за интервью заплатили ?
    Собчак бесплатно не приедет.
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