Ксения Собчак прилетела в Казань

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прилетела в Казань. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Она выложила stories на Право-Булачной улице, возле спа-комплекса Luciano. «Ну привет, очередная командировка!) узнаете где я?)», — написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.)

Фото: скриншот

После телеведущая опубликовала видео внутри нового комплекса.

В прошлом году Собчак включила Казань в свой личный рейтинг лучших городов России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга.