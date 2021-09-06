В Белоруссии суд приговорил оппозиционерку Марию Колесникову к 11 годам колонии

Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Их признали виновными в заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357) и в создании экстремистского формирования или участия в нем (ч. 3 ст. 361 и ч. 1 ст. 361-1 УК Белоруссии).

Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима, пишет БелТа.

Колесникову и Знака задержали в сентябре прошлого года, с того момента они находились в СИЗО. Перед этим женщину похитили возле Национального художественного музея в Минске и увезли в микроавтобусе с надписью «Связь». Белорусские государственные СМИ начали сообщать, что Колесникова пыталась пересечь границу с Украиной. Источник «Интерфакса» тогда утверждал, что случившееся может быть инсценировкой спецслужб. Позже стало известно, что Колесникова порвала паспорт на границе.

В прошлом году Мария Колесникова возглавляла штаб кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, а Максим Знак работал в штабе юристом. После задержания и ареста Бабарико Колесникова вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало объявили об объединении. После начала протестов из-за результатов президентских выборов Колесникова и Знак вошли в Координационный совет белорусской оппозиции.

В июле экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Он обвинялся в отмывании средств, полученных преступным путем, и в получении взятки в особо крупном размере. Бабарико считался главным оппонентом действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах. ЦИК отказался регистрировать его кандидатом.

Татьяна Леухина