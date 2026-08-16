Экс-тренер «Рубина» Рахимов отреагировал на неудачный старт команды Артиги
Специалист считает, что казанцы имеют неплохой костяк, способный добиваться нужного результата
Бывший тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на неудачный старт казанской команды в новом сезоне. Подопечные Франка Артиги одержали всего одну победу в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ), а также крупно проиграли «Родине» (0:5) в Кубке России.
Рахимов считает, что «Рубин» имеет неплохой костяк, способный добиваться нужного результата.
— Давайте вернемся к весне, когда Даку не играл два‑три месяца. Жив был «Рубин»? Все, его продали. Мы слышали, что эта команда будет играть в атакующий футбол. Там великолепный костяк — он был и до этого. Нужно достраивать команду. Сиве — очень неплохой нападающий. Считаю, что он может принести немало пользы команде, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
Накануне «Рубин» сыграл вничью на выезде с «Ростовом» со счетом 1:1. На гол ростовчанина Тимура Сулейманова казанцы ответили точным ударом Жака Сиве с пенальти.
В первых четырех турах «Рубин» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и проиграл «Краснодару» (1:3). С пятью набранными очками команда из Казани занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Чего не хватает подопечным Франка Артиги — читайте в материале «Реального времени».
Следующий матч «Рубин» проведет 19 августа в Казани против московского «Спартака» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.
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