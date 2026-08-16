Экс-тренер «Рубина» Рахимов отреагировал на неудачный старт команды Артиги

Специалист считает, что казанцы имеют неплохой костяк, способный добиваться нужного результата

Фото: Динар Фатыхов

Бывший тренер «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на неудачный старт казанской команды в новом сезоне. Подопечные Франка Артиги одержали всего одну победу в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги (РПЛ), а также крупно проиграли «Родине» (0:5) в Кубке России.

Рахимов считает, что «Рубин» имеет неплохой костяк, способный добиваться нужного результата.

— Давайте вернемся к весне, когда Даку не играл два‑три месяца. Жив был «Рубин»? Все, его продали. Мы слышали, что эта команда будет играть в атакующий футбол. Там великолепный костяк — он был и до этого. Нужно достраивать команду. Сиве — очень неплохой нападающий. Считаю, что он может принести немало пользы команде, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне «Рубин» сыграл вничью на выезде с «Ростовом» со счетом 1:1. На гол ростовчанина Тимура Сулейманова казанцы ответили точным ударом Жака Сиве с пенальти.

В первых четырех турах «Рубин» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и проиграл «Краснодару» (1:3). С пятью набранными очками команда из Казани занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Чего не хватает подопечным Франка Артиги — читайте в материале «Реального времени».

Следующий матч «Рубин» проведет 19 августа в Казани против московского «Спартака» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

Зульфат Шафигуллин