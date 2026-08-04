Айдар Гибадуллин: «ИИ сегодня закрывает практически весь маркетинговый цикл»

Как нейросети изменили интернет-маркетинг и что делать, чтобы оставаться на гребне волны

Фото: предоставлено Айдаром Гибадуллиным

Интернет-маркетинг стал динамичнее, рабочие инструменты сместились от платного трафика к органическому контенту. Принципы продвижения бренда в Сети изменились, и главным помощником в этом вопросе становится ИИ (если уметь с ним работать). Перестройка маркетинга на нейросетевую платформу реальна даже для малого и микробизнеса: больше не нужно держать большой штат собственных креаторов и аналитиков. Предприниматель, основатель платформы «ЭкстроБриз» Айдар Гибадуллин в авторской колонке для «Реального времени» объясняет, в чем состоят тренды современного продвижения и что с этим делать владельцам бизнеса.

Главные тренды продвижения в Сети сегодня

За последние годы произошло много изменений в технике и принципах продвижения бренда в Сети.

Первый тренд и ключевой сдвиг — переход от платного трафика к органическому контенту. Еще три-четыре года назад все покупали в рекламном кабинете клики за условные 10–15 рублей и получали понятную стоимость заявки. Сегодня такие аукционы перегреты, стоимость привлечения клиента через платные каналы кратно выросла, а привычные площадки либо закрылись, либо потеряли охват. Изменился сам принцип увеличения трафика и привлечения лидов. «Мертвые души» в виде оплачиваемых кликов больше не работают.

Вместе с этим алгоритмы соцсетей стали продвигать качественный контент без рекламных бюджетов — если ролик цепляет аудиторию, платформа сама «разгоняет» его в рекомендации. Это создало новое окно возможностей: компании, которые научились системно производить виральный контент, получают поток клиентов фактически бесплатно.

Второй тренд — автоматизация интернет-маркетинга. Раньше регулярный выход контента обеспечивала большая команда специалистов: оператор, режиссер, монтажер, копирайтер, SMM-менеджер. Плюс за кадром работали аналитики и маркетологи, которые мониторили рынок и определяли общую канву публикаций. Теперь весь этот цикл — от анализа трендов до публикации готового видео — можно закрыть с помощью цифровой платформы, работающей на базе ИИ. Это кардинально снижает порог входа в активное продвижение для малого и среднего бизнеса. Вариант с меньшим участием «цифры» — когда всех вышеуказанных специалистов заменяет команда из двух-трех квалифицированных ИИ-пользователей, которые с минимальными затратами создают максимальный результат.

«ИИ-аватары позволяют выпускать видео каждый день без единой съемки»

Сегодня интернет-маркетинг не заканчивается выходом готового контента (будь то текстовый пост или видеоролик). ИИ сегодня закрывает практически весь маркетинговый цикл: анализ рынка и конкурентов, генерация сценариев, создание текстов, дизайн каруселей и визуалов, синтез голоса и видео с аватарами.

Таким образом, ИИ изменил систему продвижения в Сети сразу на нескольких уровнях. Первый — аналитический: системы теперь умеют парсить конкурентов и выявлять так называемые «аномалии» — ролики, которые показали аномально высокие охваты. Раньше для такого анализа нужна была команда аналитиков, которая часами вручную просматривала чужие аккаунты. Сейчас платформа делает это автоматически и выдает точный вывод: вот структура хука, вот длительность, вот психологический прием, который удержал внимание.

Второй уровень — производство. ИИ-аватары позволяют выпускать видео каждый день без единой съемки. Цифровой двойник предпринимателя произносит сценарий с нужной интонацией, платформа автоматически монтирует и публикует ролик.

предоставлено Айдаром Гибадуллиным

«Шума» в соцсетях становится больше — тем ценнее на его фоне качественный контент

Сгенерированный контент резко нарастил общий объем рекламы и публикаций, и может создаваться впечатление, что в нем потеряться еще легче, чем раньше. Опасность действительно есть, но она касается тех, кто использует ИИ как инструмент массового спама, а не как инструмент качества. Если просто нажать кнопку «сгенерировать 100 постов» и залить их в аккаунт — алгоритм это поймет, охваты упадут, аудитория устанет. Рынок сам отсеет беспорядочный контент.

Нельзя генерировать контент ради количества — сначала надо проанализировать, что реально работает в конкретной нише, извлечь структуру успешных роликов, адаптировать ее под свой бизнес — и только потом запустить производство. Это должен быть контент со смыслом, а за ним должна стоять упорядоченная стратегия. Да, шума в соцсетях становится больше. Но именно поэтому системный, качественный органический контент будет выделяться сильнее, а не слабее.

Многие небольшие компании в России уже взяли на вооружение ИИ и генерируют контент, чтобы экономить на живых креаторах. А экономия достигается значительная. Я уже перечислил выше состав штата креативной команды, которую надо нанять на производство контента классическим образом. Работу, которую раньше делали шесть — семь сотрудников, сегодня может сделать один. А можно подписаться на специализированные платформы, отдать маркетинг на аутсорс — и в ряде случаев это обойдется примерно как зарплата одного штатного маркетолога. Например, такова наша платформа, но есть на рынке и другие подобные предложения. Это оправдано в случае микробизнесов, где каждая копейка ФОТ на счету. Эффективность мы видим на примере и своего бизнеса: если набрать в поисковике фразу «франшиза экстробриз отзывы» — можно увидеть хорошие кейсы.

Но важно понимать, что экономия — это не главное. Главное — это системность. Регулярность — это и есть то, что алгоритм соцсетей вознаграждает охватами. Поэтому, какой путь вы бы ни выбрали — обязательно имейте это в виду.

«Платформа позволяет существенно сократить расходы и высвобождает тебе время»

В этом смысле показателен опыт одного из наших заказчиков, руководителя юридической фирмы «Мое решение» Антона Соколова. Основной его род деятельности — сопровождение физлиц по бракоразводным процессам и защита бизнеса. Раньше он вел соцсети через свои сториз, потому что на запись рилсов уходило много времени. Ролики выходили, но несистемно, поскольку их изготовление занимало много времени. Но без личного бренда юрист неизвестен аудитории.

По его словам, автоматизация маркетинга через специализированную платформу (в нашем случае — через «ЭкстроБриз») сократила трудозатраты на создание контента. Основой для создания цифрового аватара Антона стали несколько его прежних роликов и короткое видео, которое он записал специально для того, чтобы «снять» его голос, жестикуляцию и мимику. Теперь от него требуется только выбрать тему, набросать тезисы текста, выбрать аватар, звук — а дальше платформа все делает сама.

Это принесло серьезный результат, поскольку увеличило количество «касаний» с целевой аудиторией. По словам нашего клиента, даже его друзья и коллеги не догадываются, что его ролики сгенерированы ИИ. И видео «залетают» — первый же сгенерированный рилс дал 150 тысяч просмотров, дальше появились ролики на 300 тысяч, 400 тысяч просмотров. Конверсия подписчиков тоже впечатляет: после одного из роликов при 120-тысячном просмотре у аккаунта появилось 3 тысячи новых фолловеров. И все они остаются в подписках, потому что следующие ролики усилили привлекательность контента и стали не менее полезными.

«Я благодарен ребятам из «ЭкстроБриза» за их поддержку и сопровождение, тебя всему обучат. Все мои затраты окупились. 2 млн просмотров за месяц точно их окупают. Платформа высвобождает крупные суммы, которые обычно тратятся на эсэмэмщиков, креаторов, маркетологов. Она не только позволяет существенно сократить расходы, но и высвобождает тебе время. Я искренне рекомендую ее другим предпринимателям как инструмент для привлечения клиентов», — говорит Антон Соколов.

Место для живого человека остается, но профессия меняется

Рынок ИИ-инструментов, которыми можно пользоваться при выстраивании маркетинга, большой. Для генерации текста и сценариев бизнес чаще всего использует языковые модели — они справляются с написанием постов, писем, сценариев роликов. Для создания изображений есть уже и российские разработки, которые показывают приличное качество. Для синтеза видео с аватарами тоже есть специализированные платформы, которые позволяют создать цифрового двойника человека.

предоставлено Айдаром Гибадуллиным

Проблема в том, что все это разрозненные инструменты. Предприниматель, если хочет наладить работу собственными силами, должен самостоятельно разобраться в каждом из них, интегрировать их между собой и выстроить процесс регулярного создания контента. Платные аккаунты дают лучшее качество и снимают лимиты, но стоят дополнительных денег.

Меня часто спрашивают: остается ли еще место в профессии для многочисленных продвиженцев, аналитиков, SEO-специалистов, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров? Как ИИ изменит эту сферу с точки зрения кадров? Я уверен: место талантливым творцам и маркетологам есть и будет всегда. Но профессия меняется. Специалист, который умеет работать только руками — вручную делать дизайн, вручную писать тексты, вручную настраивать рекламу, — будет вытесняться автоматизацией. Но специалист, который умеет мыслить стратегически, ставить правильные задачи для ИИ, интерпретировать данные и принимать решения, — такой специалист становится только ценнее, ведь, вооруженный новыми инструментами, он будет творить чудеса.

Можно провести аналогию с бухгалтерией: приход Excel не уничтожил бухгалтеров, но изгнал из профессии тех, кто умел только считать на счетах. Сейчас то же самое происходит в маркетинге. Новое поколение маркетологов — это люди, которые используют ИИ как мощный инструмент и умеют направить его в нужную сторону. Именно таких специалистов сейчас не хватает и именно они будут определять рынок следующие пять лет.

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