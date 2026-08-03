Рифкат Минниханов: «Как бы ни говорили, что незаменимых людей нет, но, к сожалению, он незаменимый»

В Татарстане прошел семинар памяти археолога Фаяза Хузина

Фаяз Хузин. Фото: Динар Фатыхов

В день рождения доктора исторических наук, одного из авторов концепции 1000-летия Казани Фаяза Хузина начался в столице Татарстана международный научный семинар «Актуальные проблемы средневековой археологии Волго-Уралья», посвященный его памяти. Выступающие не скрывали, что им до сих пор нелегко пережить внезапный уход выдающегося археолога в середине июня. 1 августа ему исполнилось бы 75 лет.

Доклады со слезами на глазах

Фаяз Хузин начинал в ИЯЛИ, а в наше время одновременно работал в Институте истории, Институте археологии и заведовал кафедрой истории Татарстана в Татарском гуманитарно-педагогическом университете. Пожалуй, нет места, где он, по собственному выражению, «не копал»: городища Биляр, Сувар, Джукетау, Чаллы, Казань. Самое его известное достижение — участие в научном обосновании 1000-летия столицы Татарстана и Елабуги. В 1990-е годы школьники учились по его учебникам. Он написал более 750 статей, выпустил 30 монографий, подготовил шесть кандидатов и одного доктора наук. С молодежью ученый активно работал и в нулевые годы, продолжал плодотворную работу даже в преклонном возрасте. Хузин скончался 14 июня после длительного заболевания.

Семинар его памяти открылся в Казани, а на следующий день продолжился на Билярском городище и в Болгаре в формате выездной научной сессии. Коллеги не скрывали, что говорить им о Хузине непросто — наворачиваются слезы. И помимо научных сообщений, многие делились теплыми ностальгическими историями.

Айрат Ситдиков показывает новые книги Хузина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— По традиции он сразу же организовал осмотр вспаханной поверхности памятника, вспоминал Альберт Нигамаев то, как Хузин работал на раскопах. — Помню, выстроил студентов линией, лично показывая, на что надо обращать внимание. За какие-то там минуты студенты собрали целую кучу орнаментированной лепной и гончарной посуды, несколько наконечников стрел, ножей...

— Фаяз Шарипович в сегодняшней нашей встрече был очень заинтересован. Он собирался встретиться с коллегами, обсудить очень животрепещущие вопросы, определить приоритеты и программы будущих наших работ. Сегодня, конечно, прискорбный день... — сказал директор Института археологии Айрат Ситдиков.

— Мы с ним обсуждали зимой этот семинар, — говорила заведующая Самарским археологическим центром Анна Кочкина. — Я ему рассказывала о темах, говорила: «Вот такой доклад хочу сделать». И по поводу других публикаций общались — что нужно готовить материалы по Муромскому городку, потому что многое надо опубликовать. Надеялись встретиться именно сегодня здесь, в Казани... К сожалению, судьба распорядилась так, что Фаяз смотрит на нас и радуется тому, что мы здесь собрались, вспоминаем его и хотим, чтобы наше заседание прошло очень плодотворно.

Кочкина вспоминала, как впервые увидела Хузина на раскопках в 1973 году в Биляре, куда их привез на практику его учитель Альфред Хасанович Халиков — уже тогда археолог вел дневник.

— Там у нас огород был, извините уж за такие выражения, огород был! И всегда несколько лет подряд они даже сажали огурцы. Приезжает Альфред Хасанович, собирает огурцы: «Давайте засолим!». И начинает делать малосольные огурцы...

Рифкат Минниханов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Редкий татарский ученый-археолог

Ситдиков сообщил, что к семинару вышло три книги, к которым приложил руку Хузин. Первая — библиографический указатель его работ. Вторая — «Болгар-татар тарихыннан сайланма хезмәтләр» («Избранные труды из истории булгар-татар»). Хузин был одним из немногих архелогов, которые публиковали работы на татарском языке. Еще одну книгу, двуязычную, они подготовили с Ситдиковым в 2022 году — это «Город Болгар. Мусульманский мир на Волге».

Писатель Вахит Имамов поставил Хузина в один ряд с несколькими видными татарскими деятелями, упомянув еще двух историков — председателя фонда «Җыен» Миркасыма Усманова и основателя Всемирного конгресса татар Индуса Тагирова. Имамов указал, что помимо истории Хузин очень любил татарскую литературу.

— Я помню его на юбилеях Ильдара Юзеева, Аяза Гилязова, Туфана Миннуллина и многих других — везде он был душой мероприятия и официальным участником. Он читал наши литературные произведения, словно ищущий воду в пустыне. Мне особенно дорого, что он написал статьи о трех моих романах. Всегда поддерживал молодых авторов, искренне любил героев их произведений, — поделился Имамов.

Гульнур Хузина, вдова ученого. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Это был великий популяризатор»

— Это был человек не просто деятельный, это был великий популяризатор, который вокруг себя мог объединить и заинтересовать, — добавила Айгуль Габдрахманова, директор молодежного центра «Сәләт». Она рассказала, что в последний год они с Хузиным разрабатывали новый проект «Тамырлар» («Корни»), который запустили этим летом — это серия археологических раскопок с участием школьников.

— Мы это дело продолжили вместе с его учениками. Я отчетливо помню ту нашу первую встречу, когда мы обсуждали идею, и Фаяз-абый радовался тому, что дело его жизни продолжается в его учениках, — сказала Габдрахманова, выразив надежду, что в будущем этот проект получит имя Хузина.

— В рамках программы «История и культура народов Степной Евразии», конечно, мы потеряли такой локомотив, который нам сегодня был очень нужен, — не скрывал сожаления президент АН РТ Рифкат Минниханов. — Как бы ни говорили, что незаменимых людей нет, но, к сожалению, он незаменимый. Время идет, я надеюсь, что и ученики, и команда, которая была рядом с ним, позволят нам реализовывать результаты этой программы. И на российском уровне, и в рамках юбилея со дня образования нашей академии будет региональный совет, где вопросы Степной Евразии будут рассматриваться на федеральном уровне. И здесь, конечно, большая заслуга нашего сегодняшнего юбиляра.



Айгуль Габдрахманова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Речь идет о региональной программе, которой Международный центр исследований истории и культуры народов Степной Евразии при Академии наук РТ будет заниматься до 2034 года. В нее входят историко-культурные исследования, архивные и археологические работы, издание книг, проведение форумов и конференций, а также цифровизация и публикация данных по истории, культуре, письменному наследию, эпиграфике и многому другому.

«Долгосрочный план работ — исследовать евразийскую степную цивилизацию: от эпохи бронзы и Улуса Джучи до татарских ханств, городов на трансконтинентальных путях, архивов, топонимики, языка письменного наследия и международной ГИС с участием специалистов Центральной Азии и Восточной Европы», — подчеркивают авторы проекта.

