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«Татспиртпром» заплатит Инстасамке 1,6 млн рублей за интеграцию своей марки в ее клип

11:24, 06.09.2021 3
«Татспиртпром» заплатит Инстасамке 1,6 млн рублей за интеграцию своей марки в ее клип
Фото: vk.com/samkamusic

АО «Татспиртпром» заплатит блогеру INSTASAMKA за рекламную интеграцию в клипе 1,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В клипе на песню Juicy будет продемонстрирована продукция компании. Общий хронометраж интеграции составит 8 секунд. Видеоклип должен быть опубликован на YouTube-канале блогера не позднее 15 октября этого года.

Дарья Зотеева (INSTASAMKA) начала вести блог в Instagram, куда выкладывала различные вайны и шуточные видео в 2017 году. Сейчас у нее более 4,7 млн подписчиков. В начале 2019 года блогер попробовала себя в рэпе и записала альбом.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11:39
    Они знают, что ее аудитория дети? Что они предлагают через нее? Пиво и водку?
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    Анонимно 12:21
    да клипы смотрят и взрослые, потому что она хайпует и вызывает интерес у всех. А ярые фанаты - да, малолетки
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  • Анонимно 12:32
    за секунду по 200тр и это госзакупка?
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