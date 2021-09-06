«Татспиртпром» заплатит Инстасамке 1,6 млн рублей за интеграцию своей марки в ее клип

АО «Татспиртпром» заплатит блогеру INSTASAMKA за рекламную интеграцию в клипе 1,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В клипе на песню Juicy будет продемонстрирована продукция компании. Общий хронометраж интеграции составит 8 секунд. Видеоклип должен быть опубликован на YouTube-канале блогера не позднее 15 октября этого года.



Дарья Зотеева (INSTASAMKA) начала вести блог в Instagram, куда выкладывала различные вайны и шуточные видео в 2017 году. Сейчас у нее более 4,7 млн подписчиков. В начале 2019 года блогер попробовала себя в рэпе и записала альбом.

Алексей Нечаев