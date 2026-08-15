«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» в четвертом туре РПЛ
Казанцы пропустили первыми, но смогли отыграться
«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» в матче четвертого тура РПЛ (1:1).
Первым счет во встрече открыли хозяева. На 31-й минуте отличился голом Тимур Сулейманов.
«Рубин» сравнял счет на 51-й минуте усилиями форварда Жака Сиве. Француз отметился голом с пенальти.
Следующий матч казанцы проведут против «Балтики» на выезде 24 августа. Отметим, что последние две встречи «Рубина» закончились ничьей.
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